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Во Флориде погибли три человека при крушении двух самолетов
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Во Флориде погибли три человека при крушении двух самолетов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Два легкомоторных самолёта потерпели крушение недалеко от Майами, сообщает «Инфореактор».
В штате Флорида разбились два легкомоторных самолета: после крушения были найдены тела трех человек.
Уточняется, что оба самолеты начали путь с учебного аэродрома города и позже столкнулись в небе. Их столкновение видели местные жители, которые также оказывают посильную помощь на месте происшествия. Сообщается, что всего на суднах было четыре человека: на данный момент еще один пилот не найден. Самолеты упали на расстоянии 14 километров от места вылета.
Причины крушения остаются пока загадкой, однако эксперты специальной комиссии уже ведут расследование. Также полиции уже известно имя одного из погибших.
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