Более 35 тыс. туристов ежедневно посещают Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди

Сиань, 17 июля / Синьхуа / — Этим летом Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай / ежедневно посещают более 35 тыс. туристов. Это на 28,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Синьхуа)

Сиань, 17 июля /Синьхуа/ — Этим летом Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ ежедневно посещают более 35 тыс. туристов. Это на 28,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Синьхуа)

Сиань, 17 июля /Синьхуа/ — Этим летом Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ ежедневно посещают более 35 тыс. туристов. Это на 28,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Синьхуа)

Сиань, 17 июля /Синьхуа/ — Этим летом Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ ежедневно посещают более 35 тыс. туристов. Это на 28,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Синьхуа)

Сиань, 17 июля /Синьхуа/ — Этим летом Музей-гробницу императора Цинь Шихуанди в Сиане /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ ежедневно посещают более 35 тыс. туристов. Это на 28,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Синьхуа)