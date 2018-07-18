«Колмар» получит дополнительные субсидии на инфраструктуру на Дальнем Востоке

Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение направить 11,5 млрд руб. на создание объектов инженерной инфраструктуры для развития предприятий угледобывающей компании «Колмар» на территории опережающего развития «Южная Якутия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Продолжает развиваться проект группы компаний «Колмар» в Южной Якутии. Проект большой, мы уже оказывали ему поддержку в рамках объема инвестиций 29 млрд руб. Этот проект уже практически реализован. Сейчас они заявляются на 120 млрд руб., выходят на уровень добычи и переработки 20 млн т угля. Это другие условия. В этом проекте также нужна поддержка», — заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Подкомиссия рассматривала вопрос финансирования объектов инфраструктуры, относящихся к горно-обогатительным комбинатам (ГОК) «Денисовский» и «Инаглинский». «Колмар» просил профинансировать две подстанции и оказать поддержку при строительстве дорог. «Мы исходим из того, что помогаем развивать внешнюю инфраструктуру инвестиционных проектов с мультипликатором не ниже 10, у них — 16. То есть на один бюджетный рубль приходится 16 руб. частных инвестиций», — отметил Трутнев.