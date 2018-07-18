Ещё
«Колмар» получит дополнительные субсидии на инфраструктуру на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Колмар» получит дополнительные субсидии на инфраструктуру на Дальнем Востоке 

Ведомости 1 час назад
Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение направить 11,5 млрд руб. на создание объектов инженерной инфраструктуры для развития предприятий угледобывающей компании «Колмар» на территории опережающего развития «Южная Якутия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
«Продолжает развиваться проект группы компаний «Колмар» в Южной Якутии. Проект большой, мы уже оказывали ему поддержку в рамках объема инвестиций 29 млрд руб. Этот проект уже практически реализован. Сейчас они заявляются на 120 млрд руб., выходят на уровень добычи и переработки 20 млн т угля. Это другие условия. В этом проекте также нужна поддержка», — заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Подкомиссия рассматривала вопрос финансирования объектов инфраструктуры, относящихся к горно-обогатительным комбинатам (ГОК) «Денисовский» и «Инаглинский». «Колмар» просил профинансировать две подстанции и оказать поддержку при строительстве дорог. «Мы исходим из того, что помогаем развивать внешнюю инфраструктуру инвестиционных проектов с мультипликатором не ниже 10, у них — 16. То есть на один бюджетный рубль приходится 16 руб. частных инвестиций», — отметил Трутнев.
«Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, которые образуют единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. Помимо двух ГОК «Колмар» строит морской угольный терминал в порту Ванино. Общие инвестиции в эти проекты составляют около 110 млрд руб.
Ведомости: последние новости
В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков Urban Group Скотленд-Ярд сообщил о первой жертве «Новичка» «АвтоВАЗ» представил первую модель обновленного семейства Lada Granta
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии180
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе88
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Трамп определился с отношением к России571
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение