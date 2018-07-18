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Похоже, авторы God of War уже приступили к работе над продолжением
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Похоже, авторы God of War уже приступили к работе над продолжением 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Участники форума ResetEra обратили внимание на новую вакансию студии Sony Santa Monica.
Авторы недавней God of War начали поиск талантливого художника, которому предстоит помочь в разработке «визуально ошеломляющей» игры только для PlayStation. В этом «неизвестном» проекте множество разнообразных персонажей и существ, глубоко связанных с сюжетом произведения и мифологией. Все они частично вдохновлены историей.
Одной из основных задач найденного специалиста станет работа с руководителем художественного отдела и другими подразделениями по созданию высококачественных «персонажей, богов, существ и обычного реквизита».
В начале июня старший художник Sony Santa Monica Нейт Стивенс рассказал, что продолжение God of War станет «масштабнее, лучше и продолжительнее», а команде предстоит поломать голову, как бы превзойти самих себя в сиквеле.
God of War (2018) вышла в конце апреле, вскоре став самым высокооценённым оригинальным релизом для PS4 (94/100 на Metacritic), а также самым успешным проектом Sony для текущего поколения консолей — за первые три дня общий тираж превысил три миллиона копий. Вскоре творческий руководитель проекта Кори Барлог подтвердил, что у разработчиков нет планов по созданию сюжетных дополнений.
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