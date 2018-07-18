Дайджест российских СМИ — 18 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Чужой против всех — Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки — Итоги первого саммита президентов Путина и Трампа в Хельсинки повергли американскую политическую элиту в шок, сменившийся активными действиями по нейтрализации эффекта переговоров двух лидеров.

— Кремли и цирки России — На что правительству предлагается потратить средства культурного нацпроекта — Нацпроект «Культура», обсуждаемый правительством с июля 2018 года, самый компактный среди аналогичных инициатив. Его основные идеи — реставрация кремлей в городах России, реконструкция государственных цирков, новый молодежный симфонический оркестр, переоснащение муниципальных культурных учреждений, в том числе кинозалов в некрупных городах, поддержка театральных фестивалей.

— «В прошлом году была одна республика, где все дети были отличниками» — Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал «Ъ», как работает и меняется система госрегулирования образования — В Рособрнадзоре не согласны с претензиями академического сообщества к системе государственной аккредитации в высшем образовании.

— Букмекеры обыграли россиян — ЧМ-2018 стал рекордным по объему ставок — Прошедший чемпионат мира по футболу оправдал ожидания работающих в России букмекеров: за месяц турнира они приняли до 250 млрд руб. ставок, в том числе в нелегальном сегменте. Неожиданные результаты на групповом этапе турнира обещали конторам сверхприбыли, но предсказуемая концовка чемпионата свела их до маржинальности в 8–9%.

— Надбавка для значимых — ЦБ анонсировал пропорциональное регулирование страховщиков — Системно значимые страховщики в рамках перехода на риск-ориентированный подход к регулированию рынка Solvency II получат повышенные требования к капиталу, а мелкие и средние компании, не занимающиеся социально значимыми видами страхования, смогут отчитываться не раз в месяц, а раз в квартал. Так ЦБ видит сценарий перехода к пропорциональному регулированию страховой деятельности. Отраслевое лобби рассчитывало на большие послабления для некрупных игроков.

— Пенсионеры пойдут в экономический рост — До 2034 года на рынок труда РФ выйдет около 10 млн человек — Согласно первым официальным оценкам правительства, число россиян, которых коснется повышение пенсионного возраста, до 2024 года составит 4,6 млн К 2034 году эта цифра может удвоиться. Пока невозможно предсказать их перспективы на российском рынке труда: хотя численность трудоспособного населения в РФ будет сокращаться при росте экономики, вполне может сокращаться и число рабочих мест.

— Нефть и газ выигрывают конкуренцию за капитал — Мониторинг инвестиций — Мировой объем инвестиций в энергетический сектор в 2017 году составил $1,8 трлн, или 1,9% глобального ВВП. Эта сумма на 2% меньше, чем годом ранее, оценило Международное энергетическое агентство (МЭА). Из всего объема инвестиций $750 млрд было направлено в электроэнергетику (минус 6% по сравнению с 2016-м). Из них вложения в сети составили $303 млрд (плюс 1%), инвестиции в возобновляемую генерацию — $298 млрд (минус 7%), в генерацию из ископаемого топлива — $132 млрд (минус 9%), в атомную энергетику — $17 млрд (минус 44%).

— Пенсионную реформу довели до голосования — Думские комитеты одобрили правительственный законопроект — В четверг, 19 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Во вторник, 17 июля, комитет по социальной политике решил, что он заслуживает одобрения. Против выступили представители трех фракций. Но даже голосовавшие за единороссы имели серьезные претензии к инициативе. Министр труда Максим Топилин посоветовал им «не связывать законопроект с пенсионной реформой». В региональных заксобраниях отдельные единороссы высказались против реформы.

— ЕСПЧ выставил приднестровский счет — От России требуют €2,5 млн за изъятие земель на Днестре — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за нарушение прав собственности на землю в Приднестровье около 1,65 тыс. граждан и трех компаний из Молдавии. Размер присужденных заявителям компенсаций составил около €2,5 млн Власти РФ до сих пор не исполняли решения Страсбурга по делам о контроле РФ над непризнанными республиками бывшего СНГ, которым они оказывают политическую, военную и экономическую помощь. Минюст заявлял о намерении обратиться по этому поводу в Конституционный суд за разрешением официально игнорировать аналогичные решения ЕСПЧ.

— «Сармат» встает на путь летной подготовки — Минобороны готовится к очередным испытаниям новейшей МБР — Как стало известно «Ъ», Минобороны завершило цикл бросковых испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Специалисты практически закончили анализ информации, полученной в ходе трех испытательных пусков с полигона Плесецк, чтобы уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям изделия и совершить его зачетный пуск. Именно от этого зависят сроки развертывания новейшего комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.

— Генерала Дрыманова подвела нестабильность его заместителя — Экс-начальник ГСУ СКР арестован по показаниям генерала Никандрова — Во вторник ФСБ инкриминировала получение взяток бывшему начальнику столичного главка СКР Александру Дрыманову и сразу же добилась его ареста. В августе отставной генерал-майор планировал получить адвокатский статус и защититься таким образом от уголовного преследования, но этому помешал его арестованный ранее заместитель Денис Никандров, который вскоре предстанет перед судом по аналогичным обвинениям. Сначала он дал обличающие шефа показания, а перед процессом, как говорят источники «Ъ», стал «проявлять нестабильность». В связи с этим чекисты и решили закрепить обвинение, выдвигаемое против генерала, на очной ставке с его раскаявшимся вероятным сообщником, пока тот окончательно не передумал.

— ЕСПЧ не хватило заказчика — По делу об убийстве Анны Политковской изучат версии потерпевших — ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства в 2006 году обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, заказчик которого не установлен. Единственная версия, что им являлся умерший в 2013 году в Лондоне опальный бизнесмен Борис Березовский, а доказать это помешало отсутствие правовой помощи России со стороны британских властей, Страсбургский суд не убедила. Защита обратившихся в ЕСПЧ родственников госпожи Политковской будет добиваться продолжения расследования и проверки всех выдвинутых потерпевшими версий.

— Дорого, но дороги — Минтранс рассказал депутатам, где потратят 11 трлн руб — Минтранс России обнародовал подробности нацпроекта, в рамках которого 11 трлн руб. будет направлено на приведение в нормативное состояние сети региональных и муниципальных дорог. Ранее такую задачу поставил президент Владимир Путин. Большую часть средств получат 40 регионов, где дорожная сеть находится в самом удручающем состоянии. Минтранс планирует для этих целей использовать средства от топливного акциза. На безопасность движения и установку 10 тыс. новых камер ведомство попросит помощь федерального бюджета.

— Дело о продаже психотропного препарата продолжается — Екатерина Коннова пока не получила подтверждение прекращения уголовного преследования — Мать ребенка-инвалида Екатерина Коннова, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте психотропного препарата диазепам, пока не смогла получить постановление о прекращении дела. Об этом «Ъ» сообщил адвокат госпожи Конновой Юрий Манукян. Пока официальная информация об отмене постановления о возбуждении уголовного дела содержится только в релизе МВД. Как заявили «Ъ» в правоохранительных органах, постановление существует, а по делу Екатерины Конновой проводится доследственная проверка.

— Осторожно, бизнес закрывается — Business France может остаться в России, но в другом статусе — В МИД РФ во вторник, 17 июля, официально подтвердили получение ноты о закрытии представительства агентства Business France в России. В российском дипломатическом ведомстве ранее не раз предлагали урегулировать статус представительства и сожалеют о таком решении Парижа. В посольстве Франции в свою очередь обвиняют Россию в нарушении Венской конвенции. «Ъ» разбирался, кто и почему закрыл торгпредство — и как оно может остаться работать в Москве.

— Хельсинки и далее — Бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов о задачах после саммита — Встреча президентов РФ и США не принесла прорывов, однако о ряде договоренностей все же было объявлено. Президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов в статье, написанной специально для «Ъ», объясняет, что нужно сделать, чтобы саммит не прошел зря.

— Рыбаков высаживают из судов — ФСБ хочет ограничить использование иностранного флота — Пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции. Только в Северном бассейне на такой транспорт приходится около 70% всего флота. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд руб в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, опасаются участники рынка.

— Газ тронулся — Переговоры с Украиной продолжатся осенью — Состоялся первый раунд переговоров о продлении транзита газа из России через Украину после 2019 года с участием представителей ЕС. Неожиданно активную позицию заняла Германия, которая принимала участников, но официально не участвует в трехстороннем формате. Итог же был предсказуемо предварительным: новый раунд состоится в октябре после расчета долгосрочных потребностей Европы в газе. Москва, как выяснилось, готова на любой разумный договор о транзите, в том числе на существенные объемы газа и по европейскому праву. Но перед этим требует разрешить споры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже.

— Неваляшкам не хватило пороха — ТПЗ отказали в эксклюзивных правах на название игрушки — Роспатент отказал ФКП «Тамбовский пороховой завод» в регистрации товарного знака «Неваляшка». Предприятие, утверждают там, является старейшим производителем неваляшек в России, и игрушки для него — основная продукция гражданского сегмента. За счет эксклюзивных прав завод мог значительно осложнить работу крупнейшему конкуренту в лице ООО «Котовская неваляшка», руководство которого якобы получило техническую документацию ФКП.

— Государство подняло доверие к рейтингам — Особенно по международной шкале — Уровень доверия к рейтинговым агентствам, работающим на российском рынке, по их собственным данным растет. Причинами стали в основном усиление госконтроля за отраслью и примеры корректных оценок рисков. Впрочем, доверие к международной шкале рейтингов растет опережающими темпами.

— «Медведи» пришли на добычу — Котировки нефти падают из-за избытка предложения — Котировки европейских сортов нефти на торгах во вторник обновили трехмесячные минимумы. С начала недели сорта Brent и Urals подешевели на 6%, а с середины прошлой недели — более чем на 10%. «Медвежьей» игре на рынке нефти способствует наращивание ее добычи участниками соглашения ОПЕК+. Впрочем, значительного снижения цен участники рынка в ближайшей перспективе не ждут, оценивая диапазон колебаний в $65–75 за баррель.

— ЦБ оформит фондам скидку — Требования к капиталу НПФ могут быть снижены после стресс-тестов — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут получить послабления по размеру собственного капитала, а также расширить возможности инвестирования. Однако сделать они это смогут лишь через год. К этому моменту ЦБ проведет стресс-тестирование фондов, которые работают только с пенсионными резервами, и проанализирует их результаты.

— LCV тормозят на подъеме — Рост продаж легких грузовиков может замедлиться — Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2018 году может замедлить рост, лидер сегмента группа ГАЗ закладывает на год увеличение продаж лишь на 5–6%. На рынке отмечают, что гораздо быстрее растут продажи LCV иностранных автоконцернов, но ряд собеседников «Ъ» говорит, что спрос в целом «скорее стабилен». Основными причинами замедления роста в отрасли считают снижение господдержки и слабую покупательскую способность населения.

— Конкурс дальнемагистральных прогнозов — Boeing выиграл у Airbus по оптимизму — Boeing оказался оптимистичнее Airbus в прогнозе спроса на самолеты до 2037 года. Американцы ожидают, что за 20 лет потребуется 42,7 тыс. новых самолетов на $6,3 трлн, европейцы говорят о 37,3 тыс. машин на $5,8 трлн. При этом теперь концерны даже по-разному в прогнозах делят парк на сегменты. Эксперты замечают сходство таких анализов рынка с маркетинговыми инструментами.

— Тележки прикатили к Кремлю — Владимира Путина просят заняться ремонтом вагонов — Как стало известно «Ъ», глава «Ростеха» Сергей Чемезов решил привлечь высшее руководство страны к решению узкоотраслевой, хотя и значимой проблемы унификации правил ремонта вагонных тележек. Он попросил Владимира Путина поддержать позицию входящего в «Ростех» Уралвагонзавода (УВЗ), президент поручил правительству «рассмотреть и поддержать» запрос. На УВЗ необходимость привлечения первых лиц связывают с рисками для безопасности перевозок, в то время как владельцы вагонов полагают, что речь идет о желании УВЗ увеличить влияние на рынке ремонта.

— Футбол оплатил счет — Рестораны заработали на болельщиках — Московские рестораторы в июне заработали 17 млрд руб., что почти на 20% больше прошлогоднего показателя. Это эффект прошедшего чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), утверждают столичные власти. Больше всего выручки получили кафе и рестораны, расположенные в центре города.

— «Роснано» завязало с ядерной медициной — Госкомпания продала Виктору Харитонину долю в «ПЭТ-технолоджи» — «Роснано» вышло из проекта федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи»: свою долю в 49,9% оно продало «Фармстандарту» Виктора Харитонина за 2,9 млрд руб. В результате структуры предпринимателя получили 100% сети. Для «Роснано» доходность инвестиций в сделке составила 6,3%, что могло стать самым низким показателем для компании.

— «Яндекс» обставляет «умный дом» — Компания зарегистрировала устройство «Яндекс. Модуль» — Уже осенью «Яндекс» может выпустить свою систему «умного дома». В странах Евразийского экономического союза получило регистрацию устройство «Яндекс. Модуль», которое разработала основанная выходцами из России американская NotAnotherOne. Она же производит системы «умного дома» для «МегаФона» и колонку «Яндекс. Станция».

— Пользовательские данные отправили на пересмотр — Суд вынесет новое решение по спору «ВКонтакте» и Double Data — Суд по интеллектуальным правам отменил решение, которым признавалось исключительное право социальной сети «ВКонтакте» на базу данных ее пользователей в споре с компанией Double Data, использовавшей их для оценки кредитоспособности граждан. Но точка в споре не поставлена — дело возвращено на новое рассмотрение. Итоговое решение суда будет прецедентным, ожидают юристы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Государство должно выйти на первый план в банкротстве компаний — Налоговики могут получить преимущество перед всеми кредиторами — Обеспечить требования налоговиков залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных, предложил Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в проекте поправок в закон о банкротстве, направленном в Думу ("Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Поправки неоднократно обсуждались с Минэкономразвития, Минюстом и профильными экспертами и были поддержаны государственно-правовым управлением президента и Федеральной налоговой службой (ФНС), пишет спикеру Вячеславу Володину председатель совета ассоциации Дмитрий Скрипичников. Представитель Володина подтвердил получение письма и законопроекта. Скрипичников отказался от комментариев.

— Россия заплатит Pussy Riot около 50 000 евро по делу о «панк-молебне» — ЕСПЧ назвал «неприемлемой» российскую практику признания материалов экстремистскими — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем активисткам Pussy Riot по делу о «панк-молебне». Решение опубликовано на сайте суда.

— Бывший начальник московского СКР арестован по делу о взятках — ФСБ обвиняет Александра Дрыманова в получении денег от криминальных авторитетов за закрытие уголовного дела — Сотрудники ФСБ задержали в понедельник Александра Дрыманова, уволившегося полтора месяца назад по собственному желанию с должности руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве, сообщили «Ведомостям» два человека в правоохранительных органах.

— Дума не будет критиковать президента при обсуждении пенсионной реформы — Ругать саму реформу желательно без персоналий — Госдума в четверг примет в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутаты зададут правительству по четыре вопроса от каждой фракции, после чего выступят их лидеры. Но им поставлен «красный флажок»: можно ругать реформу, но не персоналии и не критиковать президента — это главное, говорит источник, близкий к руководству КПРФ. Установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика, добавляет он.

— Развивающиеся страны ждет ускорение инфляции — Двадцатилетний период ее замедления, возможно, заканчивается — Наблюдающееся уже более 20 лет замедление инфляции в развивающихся странах, по-видимому, подходит к концу. По данным JPMorgan Chase, общий темп инфляции для них снизился с 20% в 1996 г. до рекордного минимума на уровне 2,3% в июле 2017 г. С тех пор инфляция немного ускорилась — до 2,8% в мае 2018 г. (последний месяц, для которого доступны данные) — во многом за счет роста цен на нефть и другое сырье.

— PwC включил Москву в топ-5 мегаполисов по организации медпомощи — Но по продолжительности жизни столица России отстает от многих городов — Среди 15 мегаполисов мира по качеству организации медицинской помощи Москва уступила лишь Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону, заняв пятое место, следует из отчета PwC «Исследование эффективности здравоохранения в городах мира». Среди 50 крупнейших городов мира авторы выбрали 15 мегаполисов из развитых и развивающихся стран. А для составления рейтинга консультанты использовали официальную статистику городов, отчеты международных организаций, а также собственные опросы местных жителей (500 человек в каждом городе), рассказывает старший менеджер PwC Дмитрий Яковлев.

— Минтранс предложил оставить Савельева на посту гендиректора «Аэрофлота» — Ранее сообщалось, что у крупнейшей авиакомпании России может смениться руководитель — Контракт с гендиректором «Аэрофлота» может быть продлен до 2023 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха. Минтранс уже направил в Минэкономразвития соответствующее предложение, сообщил «Ведомостям» министр через своего представителя. Продление контракта с Савельевым должно быть утверждено советом директоров авиакомпании (51,2% в «Аэрофлоте» принадлежит Росимуществу), добавил он. Представитель Росимущества подтвердил, что предложение Минтранса получено, а проект директивы для последующего согласования в правительстве подготовлен.

— Как индонезийский бизнесмен создал мотоциклетного конкурента Uber — Надим Макарим довел стоимость своего стартапа перевозок на мотоциклах Go-Jek в Индонезии до $5 млрд и начинает работать в нескольких странах Юго-Восточной Азии — Историю жизни 34-летнего Надима Макарима можно озаглавить так: «Как стать мультимиллионером и рассориться с лучшим другом». Основанный им в Индонезии стартап-единорог Go-Jek из аналога Uber для мотоциклистов превратился в многопрофильный онлайн-сервис: от доставки еды до массажа на дому. В какой-то момент, чтобы нанять новых извозчиков, Макариму пришлось арендовать стадион. Другое помещение не вмещало всех кандидатов. Но успех в бизнесе, похоже, оказался несовместим с дружбой.

— «Автотор» заплатит рекордные премии сотрудникам — Второй год подряд компания увеличивает производство автомобилей почти в 1,5 раза — Калининградский «Автотор» Сергея Щербакова решил выплатить всем своим сотрудникам разовую премию в размере среднемесячной зарплаты: по 40 000 руб. получат рабочие, по 50 000 руб. — инженерно-технические работники, специалисты и руководители. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Автотора».

— «Яндекс» хочет управлять умными домами — Для этого он разрабатывает специальное устройство — «Яндекс» собирается выпустить устройство для управления домашними приборами и контроля за инженерными системами дома, рассказал «Ведомостям» знакомый менеджеров компании. Сотрудник «Яндекса» это подтвердил. Новое устройство «Яндекса» функционально будет напоминать домашнего помощника Google Home, отметил он.

— Россия и Украина провели переговоры о транзите газа — Первая встреча результатов не принесла, следующая состоится осенью — 17 июля в Берлине состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и Европы об условиях продления транзита российского газа через Украину после 2019 г. Залогом загрузки украинского маршрута после окончания действующего между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз» контракта может стать дальнейшее увеличение экспорта в Европу российского газа, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи. «Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», — сказал Новак.

— Онлайн-площадкам прописали правила работы — Российская Госдума одобрила во втором, основном чтении обязанности агрегаторов — Госдума 17 июля приняла во втором, основном чтении проект закона, который установит ответственность интернет-агрегаторов товаров и услуг перед потребителями.

— Поисковики удалили ссылки на тысячи пиратских ресурсов — Поисковики в России больше не показывают ссылки на вечно заблокированные пиратские сайты, заявил Роскомнадзор, — правообладателям этого мало —

Поисковые системы «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе, сообщил Роскомнадзор. Такая обязанность появилась у поисковиков год назад, когда Госдума приняла соответствующие поправки в закон об информации.

— Роскомнадзор заинтересовался способностью «Яндекса» искать чужие данные — На этот раз утекли данные клиентов банков — Интернет-пользователи снова стали получать в выдаче «Яндекса» информацию, похожую на персональные данные, обратил внимание специалист по работе с поисковыми системами агентства интернет-рекламы Rush Agency Павел Медведев. В понедельник ему удалось получить с помощью «Яндекса» якобы личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и департамента транспорта Москвы, сообщил он в блоге компании. Инцидентом заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство проверяет, как эти организации соблюдают законодательство о персональных данных, и уже направило им запросы, сообщил представитель регулятора.

— Эпоха высокооплачиваемого неквалифицированного труда на буровых заканчивается — Этот сектор преображает автоматизация — Эрик Нис проработал в нефте— и газодобыче 20 лет и привык ко взлетам и падениям в отрасли. В 2015 г. после падения цен на нефть он попал под сокращение в компании GE Oil & Gas. Цены вырастут — работа снова будет, ждал Нис. Он почти не ошибся: работа появилась, но устроиться на свою прежнюю позицию (до сокращения он был рабочим-каротажником, выполняющим геофизическое исследование скважин) 54-летний Нис уже не смог. Эти и другие функции в добыче нефти и газа постепенно автоматизируются.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Честная игра — Мир обсуждает итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — 17 июля весь мир обсуждал итоги переговоров президентов России и США. Это была первая полноформатная встреча двух лидеров — ведь раньше Владимир Путин и Дональд Трамп общались или по телефону, или на полях международных форумов. Оценки экспертов — и российских, и американских — разнятся. Но если судить по выступлениям самих лидеров, то отношения Москвы и Вашингтона явно потеплели.

— Аргументы услышаны — Максим Топилин: К 2024 году пенсия достигнет двух прожиточных минимумов — 19 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Накануне пленарного заседания документ проходит обсуждение в комитетах Госдумы.

— Живи, студент! — Эксперты рассчитали цены на квартиры в популярных для получения образования городах — Студенты уже начали искать жилье к очередному учебному году. На квартиры около вузов наблюдается повышенный спрос. Чем ближе к осени, тем выше будут цены, а подходящих вариантов все меньше.

— Укладка шкал — Рейтинговое агентство БРИКС появится в начале 2020-х годов — В конце недели представители стран — участников БРИКС (входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) снова обсудят создание будущего рейтингового агентства объединения. Возможно, оно будет работать как наднациональный орган (вроде Всемирного банка) и разместится за пределами стран БРИКС.

— Посольский сбор — В Москве пройдет совещание руководителей дипломатических представительств РФ — Дипломатический корпус России, представленный, в частности, 147 послами, 85 Генеральными консулами, 2 консулами, 15 постпредами при международных организациях, в ожидании высокопрофессионального разговора с главой государства.

— Транзит по осени посчитают — Прокачку газа через Украину рассмотрели с трех сторон — В Берлине 17 июля прошел первый раунд трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК). Никакие цифры — по объемам транзита, тарифам на прокачку и прочих — прессе озвучены не были, зато атмосфера на предварительных консультациях была «хорошей, деловой и конструктивной», оценил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

— Размер имеет значение — Банк России усилит надзор за крупными некредитными организациями — Банк России изменит надзор за некредитными финансовыми организациями (НФО) и требования к ним в зависимости от их значимости на рынке и принятых рисков. Это коснется микрофинансовых организаций, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний.

— Кредит в зоне доступа — Владимиру Путину рассказали о развитии ипотеки — Президент Владимир Путин провел встречу с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

— Аграрии взялись за Цифру — Россиянам пообещали стабильные цены на продукты питания — В России нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него, заявил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Гордеев в ходе церемонии открытия нового мясоперерабатывающего комплекса в Московской области.

— На чистую воду — Закупки с признаками сговоров выявлены на сумму более 175 млрд рублей — сотрудничество с общественными активистами стало хорошим подспорьем для Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в борьбе с картельными сговорами в сфере госзакупок. Уже год ведомство работает с проектом Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки».

— ГАИ проводит — Колонны автобусов будут сопровождать с мигалками по-новому — Сопровождение машинами Госавтоинспекции детских перевозок будет проводиться только в том случае, если в колонне не менее трех автобусов. При этом скорость движения колонны будет ограничена 60 км/ч. Выезжать на встречную полосу, а также проезжать на красный свет или на запрещающий жест регулировщика будет запрещено.

— Единство разных — Дмитрий Медведев призывает регионы к активности в национальных проектах — Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 июля поблагодарил членов Совета Федерации за участие в дискуссии по изменению пенсионного законодательства. Кроме того, глава кабмина на встрече с сенаторами призвал регионы проявлять больше инициативы в рамках работы по нацпроектам, а федеральный центр — формулировать свои требования.

— Вскроют сейф — Судебные приставы смогут получать данные о банковских ячейках должников — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий приставам получать информацию о банковских ячейках должников.

— Наказание со скидкой — Выгода от быстрой оплаты штрафа пользуется спросом — По данным Госавтоинспекции 87% автовладельцев, нарушивших правила, воспользовались возможностью оплатить штраф со скидкой 50%.

— Крейсер сокровищ — В Корее поднимут затонувший российский корабль «Дмитрий Донской» — В Южной Корее заявили о том, что нашли и намерены поднять с морского дна российский броненосный крейсер «Дмитрий Донской», который затонул у берегов Корейского полуострова в 1905 году.

— Генерала сдал заместитель — Арестован экс-глава московского следствия — 17 июля в Москве был арестован бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов. Об этом стало известно на заседании Лефортовского районного суда Москвы, где вечером рассматривалось ходатайство следствия о заключении бывшего начальника московского главка СКР под стражу.

— Тюрьма на проводе — Осужденные совершили 49 тысяч видеозвонков из колоний — Тюремное ведомство расширяет практику видеосвиданий. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, сегодня уже в 318 казенных домах установлена аппаратура, позволяющая осужденным совершать видеозвонки.

— Дерево прокормит — В Китае придумали, как поощрять заботу о природе и борьбу с вредными выбросами — В Китае начался интересный эксперимент, который может в перспективе сделать выгодным посадку деревьев по всей планете.

— Читают вдумчиво — Фигуранты дела «Седьмой студии» изучают материалы расследования — Басманный суд Москвы вчера повторно ограничил срок ознакомления с материалами расследования по делу о мошенничестве с госсредствами, выделенными «Седьмой студии», для режиссера Кирилла Серебренникова. Следователь просил ограничить Серебренникова и его защитников на ранее заявленный срок, то есть до 19 июля.

— Идут в атаку — На Памире военные громят «террористов» — В горах Восточного Памира неподалеку от границы с Афганистаном начались первые в истории совместные оперативно-стратегические учения военнослужащих 201-й российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана.

— Колбаса «Штрафная» — В венском метро запретят есть пищу с сильным запахом — Власти Вены решили ввести запрет на сильно пахнущую еду в метро, а нарушителей ждут серьезные штрафы. Таким образом чиновники пошли навстречу пассажирам, которые жаловались на неприятный запах продуктов, в частности, колбасы, и испачканные едой сиденья.

— Сначала разберись — Ответственность за нарушения пожарной безопасности ужесточать не планируется — МЧС России пока против ужесточения ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Согласно позиции ведомства, сначала надо разобраться с избыточными нормативами. Также спасательное ведомство не планирует делать обязательным к исполнению ГОСТ по оценке рисков пожарной безопасности офисов, предприятий и других организаций.

— Пусть не клевещут — За распространение в Сети заведомой лжи планируют уголовное наказание — 17 июля Дума начала рассматривать в первом чтении очень важный документ — законопроект, по которому для клеветников в интернете введут уголовные наказания.

— Офицер из центра — Резервистов подготовят в военных учебных центрах — 17 июля Госдума приняла в первом чтении проект закона, призванного унифицировать образовательные структуры, занятые военной подготовкой студентов гражданских вузов. Сейчас такой подготовкой занимаются различные подразделения высших учебных заведений. К примеру, в ряде институтов и университетов, где по программам обучения кадровых офицеров готовят командно-инженерный состав, уже действуют учебные военные центры. А офицеров запаса, старшин, сержантов, солдат и матросов той же категории обучают на военных кафедрах и факультетах.

— Помощь с неба — Беспилотник Росгвардии помог спасти пропавшую в тайге женщину — Авиация Росгвардии нередко спасает людей, попавших в трудную ситуацию.

— Каска-невидимка — Новое покрытие позволяет бойцам и технике сливаться с местностью — Компания «Ростех» разработала специальное маскирующее покрытие, меняющее окраску в зависимости от окружающей среды. Это должно повысить скрытность военной техники, сделать солдат на поле боя более незаметными для противника.

— «Аленка» едет в Китай — В мире растет спрос на российский шоколад — В минсельхозе доложили о росте экспорта российских шоколадных кондитерских изделий. По данным ведомства, за январь-июнь этого года за границу продано на 60 тысяч тонн, или на 27%, больше шоколада, чем за прошлое полугодие, — всего на сумму около 180 миллионов долларов.

— Литр преткновения — За недолив заправкам грозят миллионные убытки — Росстандарт подготовил законопроект о введении оборотного штрафа за недолив топлива на заправках. Как сообщили «Российской газете» в федеральном агентстве, штраф составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год.

— Встанут на крыло — Минпромторг предложил субсидировать авиасервис — Минпромторг предложил скорректировать федеральный бюджет на 2018-2019 годы и заложить в него субсидии российском авиапрому на компенсацию части затрат на создание проектов по организации сети авиационных сервисных центров внутри России.

— Ход времени — 100 тысяч верующих на Урале совершили крестный ход в день столетия гибели семьи Николая II — Главным событием международного фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге стал крестный ход, который возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вслед за ним 21 километр по маршруту, которым везли тела убитой в подвале Ипатьевского дома семьи последнего российского императора Николая II, шли 100 тысяч верующих.

— Все началось с минералки — На Кубани редактор газеты написал книгу забавных историй из жизни журналистов — Владислав Зинченко — человек в Краснодарском крае известный. Первый среди журналистов региона Герой труда Кубани уже больше 30 лет возглавляет газету «Единство» Павловского района. И вот недавно он выпустил необычную книгу под названием «Минеральный» секретарь", в которой собраны невыдуманные истории из жизни репортеров.

— Не реви! — Кемеровским байкерам запретили гонять по ночному городу — Запрет на шумную езду по ночному центру на мотоциклах ввели в Кемерово. Более десяти дорожных знаков «Движение мотоциклов запрещено» и «Время действия» установили в Центральном районе. И теперь проезд для этого вида транспорта закрыт с 22.00 до 8.00 по Советскому проспекту, улицам Ноградской, Весенней, Островского и Кирова.

— Запутались в соцсети — В Орле оператора связи оштрафовали за навязчивую рекламу — Рекламное предложение безлимитного трафика обернулось для одного из сотовых операторов Орловской области возбуждением антимонопольного дела. В УФАС на компанию пожаловался местный житель, возмутившийся ее навязчивостью.

— Проедут по Дуге — В Орле стартовала велоэкспедиция, посвященная 75-летию победы в Курской битве — Экспедиция «Орловско-Курская дуга» отправилась от стен Орловского государственного университета имени Тургенева, преподаватель которого Станислав Махов является автором проекта и руководителем похода. Участникам предстоит преодолеть путь в 470 километров.

— Малыш и гаджет — Создавать роботов и программировать их станут уже в детском саду — Экспериментальное поле для роботов, мини-лаборатория, конструкторское бюро, мультстудия… Эти и другие модули научно-технического творчества могут появиться в детских садах по всей стране. Апробация инновационных образовательных программ для маленьких инженеров стартует в 18 регионах России уже в ближайшие месяцы.

— Здоровье на дне тарелки — Может ли еда заменить таблетки?— Когда школьная столовая будет предлагать всем ученикам индивидуальное меню? Что такое функциональное мороженое? Можно ли мармеладом и шоколадом заменить в нашем рационе мясо и хлеб? Каких инженеров и технологов пищевой промышленности должны готовить специализированные вузы?

— Все мысли — на переучет — Как работает мозг, разложат на компьютере — Мозг сегодня штурмуют многие лаборатории мира. В разгадку феномена ежегодно вкладываются десятки миллиардов долларов. И хотя ученые периодически сообщают об открытии новых зон мозга, ответственных за различные функции, самый главный вопрос — как же работает мозг — остается его тайной.

— Победили победит — Вернувшийся из США ученый разработал уникальный материал — Созданный еще до Второй мировой войны материал победит, из которого делали наконечники для противотанковых снарядов, вот уже почти 90 лет остается чемпионом среди сверхтвердых материалов.

— Робот открывает счет — Информационные технологии меняют рынок оценки — Очередной, десятый по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний России, составленный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил застой в росте доходов на этом рынке. Спрос на массовые виды оценки и ее стоимость падают, а новые масштабные ниши, способные расширить рынок, пока не просматриваются.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Нормализация носового дыхания будет быстрой и щадящей — Российские медики создали эффективную методику борьбы с врожденной аномалией дыхательных путей — Впервые в мире проведена реконструктивная операция носа при помощи лоскутов собственной слизистой оболочки. Такую методику разработали российские ученые.

— МРЦ на алкоголь предложили пересматривать ежегодно — Аналитический центр при правительстве выступил за новую методику расчета минимальных цен на спиртное — Минимальные розничные цены (МРЦ) на горячительные напитки необходимо пересматривать раз в 12 месяцев. Это следует из документов Аналитического центра при правительстве, с которыми ознакомились «Известия». Специалисты центра разрабатывали новую методику расчета минимумов, исполняя поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Ранее он курировал алкогольную отрасль. В Минфине считают, что ежегодный пересмотр МРЦ целесообразен из-за инфляции и изменения тарифов.

— Газопроводы отведут от населения — Под угрозой сноса могло оказаться до 1 млн строений — Ростехнадзор разработает предложения по урегулированию конфликтов вокруг построек в зоне нефте— и газопроводов. В приоритете — демонтаж и постройка газопроводов в отдалении от населенных пунктов. Об этом рассказал «Известиям» глава ведомства Алексей Алешин.

— Криптовалюты в законе — На майнеров цифровых денег распространят действующие фискальные нормы — Специальный налоговый режим для майнеров и владельцев криптовалют создавать не планируется, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. На обладателей цифровых денег будут распространяться уже существующие в Налоговом кодексе нормы. Если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него будет взиматься НДФЛ, если юрлицо — налогообложение будет соответствовать форме его бизнеса.

— В своей тарелке — Продукты для школьных столовых и детских садов будут чипировать в обязательном порядке — До конца 2018 года в России планируется принять закон о детском питании. Среди содержащихся в нем нововведений — обязательное чипирование продуктов и введение их в рацион школьных столовых. Также в РФ будет создан реестр недобросовестных поставщиков, а надзорные организации получат право проводить внеплановые проверки школ и организаторов питания учеников.

— Премьер Болгарии заявил о невозможности вступления Анкары в ЕС — В ближайшие годы Турция не сможет войти в Евросоюз, считает глава болгарского правительства Бойко Борисов — Вступление Турции в Европейский союз (ЕС) на данном этапе невозможно. Об этом «Известиям» заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. При этом политик отметил, что ЕС в целом и Болгария в частности настроены на тесное и продуктивное сотрудничество с Анкарой — в том числе и потому, что Турция оказывает Европе значительную поддержку в решении миграционной проблемы.

— Сиротам отведут не более 25% квартир в домах — Это также станет стимулом для застройщиков возводить жилье более высокого качества — Количество квартир для сирот в доме должно быть ограничено долей в 25%. Такую поправку в правительственный законопроект об обеспечении сирот жильем приняла Госдума во втором чтении. В противном случае создаются «сиротские анклавы», неблагополучная среда. Кроме того, застройщики, зная, что все жилье пойдет на социальные нужды, нередко сдают дома низкого качества.

— Минпромторг определился с основой подарка для новорожденных — Родителям младенцев будут выдавать подгузники, комбинезоны, чепчики — всего не менее 12 предметов — В бесплатные наборы для новорожденных войдут подгузники, ползунки, комбинезон и другие необходимые вещи. Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России в подарок от государства. Отечественная промышленность способна обеспечить производство качественных товаров для подарочного набора, уверены в ведомстве.

— «Средний чек» за нарушение ПДД снизился на 13% — Этому способствует возможность 50-процентной скидки на уплату и рост самодисциплины у водителей — Средний чек" за штраф ГИБДД в первое полугодие 2018 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Он составил 521 рубль, рассказали «Известиям» в крупнейших банках, через которые граждане совершают платежи. Такую динамику в кредитных организациях объяснили распространением практики оплаты штрафа со скидкой 50% в течение 20 дней после совершения нарушения.

— Песков: Путин и Трамп не говорили о Ярошенко — Вопрос о возвращении российского летчика на родину не попал в повестку прошедшей в Хельсинки встречи президентов РФ и США — Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, продолжит борьбу за возвращение на родину и настаивает на своей невиновности. Об этом «Известиям» заявил сам заключенный. При этом в ходе прошедшего в столице Финляндии российско-американского саммита вопрос «дела Ярошенко» не поднимался, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Скорбный путь — Около 100 тыс. человек прошли крестным ходом в Екатеринбурге в память о трагических событиях 1918 года — В крестном ходе, проведенном в день столетия убийства Николая II и его семьи, приняли участие более 100 тыс. человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Они прошли 21 км — от Храма-Памятника на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были убиты последний российский император Николай II и его близкие, до Ганиной Ямы.

— «Более 100 россиян было вывезено из-за беспорядков» — Генеральный консул РФ в Басре Алексей Григорьев — о протестах в Ираке и нападениях на российские нефтяные объекты — Более 100 россиян было вывезено с иракского нефтяного месторождения из-за массовых беспорядков. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный консул РФ в Басре Алексей Григорьев. В ходе беседы он поделился последними новостями из охваченных беспорядками южных иракских провинций, а также рассказал о том, что стало катализатором социального взрыва и как развивалась ситуация с атакой на российские нефтяные объекты на юге страны.

— Частный бизнес займется госуслугами — В правительстве придумали, как сделать коммерческие секции для детей бесплатными — Правительство намерено передать внешним исполнителям — бизнесу и некоммерческим организациям — часть государственных и муниципальных социальных услуг. Речь идет о сферах образования, здравоохранения и соцзащиты, а также об услугах в области спорта, физической культуры и туризма. Такую инициативу Минфина одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с итогами заседания.

— Ипотечное время — Председатель Центробанка доложила президенту о рекордном росте жилищного кредитования — В России высокими темпами растет ипотечное кредитование: почти половина всех займов, взятых гражданами страны, направляется на покупку жилья. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле доложила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, всплеск жилищного кредитования связан с рекордно низкой ставкой по ипотеке. Также руководитель финансового регулятора сообщила главе государства о мерах по обеспечению доступности банковских услуг в труднодоступной местности — пилотный проект будет реализован в Дальневосточном федеральном округе.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Генерал не успел в адвокаты — Арестован ближайший соратник главы СК Александра Бастрыкина — Бывший начальник столичного управления СКР Александр Дрыманов арестован. Ближайший соратник Бастрыкина стал обвиняемым по делу о взятке от криминальных авторитетов.

— «Все прошло отлично» — Что говорили президенты России и США в своих интервью американскому телеканалу FoxNews после встречи в Хельсинки — После встречи в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин по отдельности дали интервью американскому телеканалу Fox News.

— Аудиторов лишили тайны — Госдума приняла расширяющие возможности ФНС поправки в Налоговый кодекс — Госдума приняла закон, снимающий гриф аудиторской тайны для налоговой службы. Аудиторы опасаются, что новые меры снизят доверие клиентов, юристы же убеждены, что массово использоваться эта лазейка не будет.

— Санкции опять пройдутся по курсу — Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют падение рубля — Доллар может подняться выше 65 руб. вследствие принятия нового закона о валютном регулировании, который освобождает «санкционных» экспортеров от обязательного репатриирования валютной выручки, считают аналитики Райффайзенбанка.

— Инвестиции без правил — UFC создает компанию для проведения турниров в России — Крупнейший американский организатор боев без правил, UFC, создал дочернюю российскую компанию. Его партнерами выступили Российско-китайский инвестфонд и Mubadala (ОАЭ). Первый турнир UFC в России пройдет уже в сентябре.

— Команда Виталия Савельева разлетается из «Аэрофлота» — У авиакомпании «Россия» будет новый гендиректор — Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин увольняется, сказали источники РБК. Уже третий топ-менеджер из команды главы «Аэрофлота» Виталия Савельева покидает группу.

— Иван Таврин обнаружил интерес к рекламе — Владелец «СТС Медиа» и ЮТВ начал переговоры о покупке группы Gallery — Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке группы Gallery, второго по выручке оператора наружной рекламы в России.

— «Алиса» становится общедоступной — «Яндекс» работает над веб-версией своего голосового помощника «Алиса», что позволит использовать его в браузерах других компаний. Интеграция может увеличить аудиторию сервиса, которая сегодня составляет 28 млн человек, на 30-40%.