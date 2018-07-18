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В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду
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В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением обязать торговые точки продавать питьевую воду по фиксированной государственной цене.
Власов предложил продавать питьевую воду по 15 рублей за полулитровую бутылку, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».
Он рассказал также, что разрабатывает законопроект об обеспечении россиян доступной качественной питьевой водой. Депутат считает, что необходимо закрепить обязанность торговых объектов иметь в ассортименте питьевую воду по фиксированной государственной цене.
Автор инициативы отметил, что в ряде стран уже реализованы подобные меры.
Ранее были названы российские регионы с самой грязной питьевой водой.
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