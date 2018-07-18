В Госдуме предложили обязать торговые точки продавать воду по зафиксированной цене 

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной государственной цене.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Власова к Голиковой, которое имеется в распоряжении агентства.
По его мнению, воду надо продавать по 15 рублей за полулитровую бутылку.
«Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан России доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене», — указывается в письме депутата на имя вице-премьера.
Парламентарий отметил, что подобная практика уже реализуется в других странах, в частности, в Турции.
Ранее «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор назвали регионы с самой грязной питьевой водой.