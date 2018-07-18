Ещё
В Госдуме предложили обязать торговые точки продавать воду по зафиксированной цене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили обязать торговые точки продавать воду по зафиксированной цене 

RT на русском 30 минут назад
Фото: RT на русском
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной государственной цене.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Власова к Голиковой, которое имеется в распоряжении агентства.
По его мнению, воду надо продавать по 15 рублей за полулитровую бутылку.
«Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан России доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене», — указывается в письме депутата на имя вице-премьера.
Парламентарий отметил, что подобная практика уже реализуется в других странах, в частности, в Турции.
Ранее «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор назвали регионы с самой грязной питьевой водой.
RT на русском: последние новости
Россия выбыла из списка самых крупных держателей гособлигаций США Госдума одобрила поправки в законодательство о митингах Почему в Германии не исполняются решения судов о депортации мигрантов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России419
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом47
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком180
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу29
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение