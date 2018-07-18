В Госдуме хотят регулировать цену на воду 

Депутат Госдумы Василий Власов хочет обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной государственной цене — 15 рублей за полулитровую бутылку. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Р Ф Татьяне Голиковой.
Парламентарий также готовит законопроект об обеспечении граждан РФ доступной качественной питьевой водой. По его задумке, торговые объекты обязаны будут иметь в ассортименте бутилированную питьевую воду по зафиксированной государственной цене, сообщают РИА Новости, ссылаясь на проект документа. Власов также считает, что методы очистки, используемые на водоочистных сооружениях во многих отечественных городах, не позволяют говорить о полной безопасности воды «для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне».
При этом, по данным Росстата у 10% россиян отсутствует доступ к качественной питьевой воде, приводит данные политик.
Он отметил, что предложенная им мера уже реализуется в некоторых странах мира. Например, в Турции стоимость бутилированной воды объемом 0,5 литра как раз в пересчете как раз составляет порядка 15 рублей.