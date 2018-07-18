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Море облаков над полями-террасами в Нинся-Хуэйском АР
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Море облаков над полями-террасами в Нинся-Хуэйском АР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн  Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн
ИА Синьхуа: последние новости
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