Море облаков над полями-террасами в Нинся-Хуэйском АР

Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн Гуюань, 17 июля /Синьхуа/ — На фото — море облаков над террасированными полями Цзиньцзипин в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Пэн