Чудовище или гений: кем был легендарный деятель французской революции

275 лет назад родился Жан-Поль Марат — самый неоднозначный деятель Великой Французской революции. Его обожали и ненавидели. Народные массы носили его на руках. Коллеги-политики сживали его со свету. Что интересно, после его гибели споры о Марате шли по нарастающей. Спустя сотни лет французы все еще выясняют, был ли он чудовищем или гением, лучшим другом народа или его заклятым врагом.

Предыстория

До 1789 года Жан-Поль Марат был самым заурядным интеллигентом. Родившись в швейцарском захолустье, он после смерти матери переехал во Францию . Подработав гувернером, отправился в Эдинбург и поступил в местный университет учиться на врача. С этих пор будущий революционер ездит в Англию так же часто, как Ленин — в Швейцарию . У него там важные знакомства и какие-то интриги. В Англии же Марат вступает в масонскую ложу. Этим он дал мощный аргумент французским националистам: с тех пор они верят, что все революции в их стране — дело рук масонов и вечно гадящей «англичанки».

Став врачом, Марат возвращается во Францию и делает отличную карьеру. Одно время он состоял медиком в свите самого графа Артуа — брата короля Франции. Зарабатывает он столько, что может позволить себе регулярно выпускать в свет свои книги — по тем временам, это было дорогое удовольствие.

В общем, это классический интеллигент конца XVIII века — пудреный парик, атласный камзол, любовница-маркиза, куча идей и чрезвычайно склочный характер. Марат считал себя большим ученым. Однако у французской Академии его идеи успеха не имели. Одну из его книг высмеял в язвительной рецензии сам Вольтер.

Тогда Марат сам начал писать хвалебные отзывы на свои сочинения и упорно протискивал их в печать. Если друзья-редакторы отказывались их печатать, он обижался на всю жизнь. Пройдет совсем немного лет, и с его подачи на гильотину отправятся и академики, и журналисты, и ученые, — все те, кто имел неосторожность покритиковать его произведения.

Газетчик

Все изменилось в 1788 году. Внезапно Марат перестает вести светскую жизнь и уходит в подполье. Он живет в скромной квартирке на улице Кордельеров и почти ни с кем не общается.

Единственный человек, которого он терпит возле себя, это простая работница Симона Эврар. С ней Марат проживет до конца своих дней. Она и готовит ему, и стирает, и обслуживает сексуально. В разгар революции он даже женится на ней. Ну, то есть, как женится? Во время революции гражданину достаточно было взять за руку гражданку, встать с ней на колени и, обращаясь к Верховному существу (бога отменили за ненадобностью) сказать: «Перед лицом Верховного существа я беру тебя в жены/мужья.» Марат и Симона так и сделали. Но все-таки, чтобы не шокировать соседей, Марат выдавал ее за свою сестру.

Отчасти кризис Марата связан с обострением его болезни. Он всю жизнь страдал от пузырькового лишая — разновидности герпеса. Во время обострения его кожа покрывалась язвами и смотреть на него было просто страшно. Болело и чесалось все это невыносимо. Единственное, что немного помогало — ванна с теплой водой. Марат сидел в ней целыми днями, в ней же и писал.

К 1789 году Марату стало так плохо, что он уже готовился к смерти. Спас его созыв Генеральных штатов — и вся та заварушка, которая последовала. Сразу после взятия Бастилии Марат нашел свое призвание. Вместо длинных, скучных и нечитабельных книг он начал выпускать свою газету. Делал он ее буквально на коленке. Дешевая серая бумага, кривой шрифт, крошечные тиражи. Все материалы писал он сам и делал это так зажигательно, что газета «Друг народа» быстро обрела популярность.

Великая революция была уже в разгаре. Ситуация менялась каждый час. Этот бурный информационный поток смело оседлал Жан-Поль Марат. Его «Друг народа» стал шедевром желтой прессы. Фейковые новости, черный пиар, сенсации, преувеличения, откровенное вранье, — все это поставил на поток именно Марат. А венцом всего были его передовицы, подписанные «Другом народа». В них автор предупреждал «глупый и ребячливый» французский народ о кознях его врагов. И темпераментно требовал все новых расправ.

Сразу после взятия Бастилии Марат пишет: «Нужно отрубить 500 голов, чтобы все пошло хорошо.» Вскоре предлагает развесить 800 депутатов Национального собрания на 800 деревьях в саду Тюильри. Позднее, выступая в Совете Коммуны, он требует казнить 40 тысяч контрреволюционеров. Проходит еще полтора месяца — и Марату, «чтобы все пошло хорошо», нужно уже 270 тысяч голов.

Политическое чутье Марата было безупречным. Он правильно предсказал бегство короля Людовика XVI, предательство Лафайета и Дюмурье, двуличную политику Мирабо. Он требовал установления диктатуры, которая только и может спасти Францию. И действительно, уже после его смерти страну спас ставший диктатором Наполеон Бонапарт.

Каждая статья Марата была, по сути, доносом. Его герои — если не успевали убежать за границу — стремительно оказывались на эшафоте. К чести автора надо сказать, что и сам он ходил по лезвию ножа. Его политические противники регулярно пытались отправить его на гильотину. В 1792 году ему даже пришлось убежать от них в Англию. Но вернувшись, он был официально провозглашен в Конвенте «Другом народа», а народные массы буквально понесли его по Парижу на руках и забросали цветами.

Число врагов, нажитых Маратом, просто зашкаливает. Теоретически он боролся с правыми жирондистами и поддерживал левых якобинцев. На деле, его ненавидели и правые, и левые. Правые видели в нем угрозу своей жизни. Одна статья Марата — и простой народ начинал буквально рвать на части любого, на кого он указывал. Так, в сентябре 1792 года парижане, начитавшись «Друга народа», ворвались в тюрьмы и растерзали заключенных там аристократов.

Но и левые питали к Марату только отвращение. Робеспьер считал, что его разнузданная жестокость компрометирует революционеров. Камилл Демулен, тоже известный журналист, возмущался фейковыми новостями, которые сочинял Друг народа. Марата обожало только простонародье. Но защитить своего кумира оно не могло. Гибель Друга народа была предрешена.

Смерть и дальше

События 13 июля 1793 года стали самым эффектным перформансом Великой французской революции, которая была щедра на душераздирающие сцены. Утром в дверь квартиры Марата постучала симпатичная 24-хлетняя девушка. Ее звали Шарлотта Корде, она была дворянкой из Нормандии. Верная Симона отказалась пустить ее к Марату. Он плохо себя чувствовал.

Шарлотта пошла обратно в свою гостиницу и оттуда послала Марату письмо. Она намекнула, что у нее есть сведения о жирондистах, убежавших из Парижа в Нормандию, где они готовят военный поход на столицу. Затем девушка пообедала, переоделась в нарядное платье, сделала в парикмахерской модную прическу, сунула под нагрудную косынку нож, купленный в лавке Пале-Рояля, и вновь пошла на улицу Кордельеров.

Симона опять не хотела пустить ее. Но Шарлотта закричала, что у нее есть важные сведения. Началась свара. Марат в это время сидел в своей ванне и писал. Услышав голоса, он велел Симоне пропустить к нему Шарлотту. Девушка вошла и села на табуретку рядом с ванной. Дверь за ними закрылась.

Разговор Марата и Шарлотты Корде шел около 15 минут. Девушка рассказала ему о жирондистах в Нормандии. Марат записал их имена. Корде спросила, что с ними будет. Марат ответил, что их ждет гильотина. В этот момент Шарлотта встала с табуретки, достала нож и вонзила его под правую ключицу Марата. Кровь хлынула потоком. Журналист успел только крикнуть «Ко мне, друг!»

Корде бросилась бежать. Но в прихожей на нее бросился комиссионер Лоран Ба. «Я свалил чудовище на пол ударом стула по голове и держал его за груди», — рассказывал он впоследствии на допросе.

На следствии Корде держалась с удивительным достоинством. Из тюрьмы она писала друзьям забавные записочки. Ни страха, ни раскаяния она не выказывала. Чтобы сбить с нее спесь, перед казнью Корде освидетельствовали на предмет девственности. Собралась целая комиссия ученых мужей и членов Конвента. Художник Давид в спешке зарисовывал все происходящее. Если бы Корде была недевственной, революционная пропаганда сочинила бы легенду о коварной проститутке, убившей Друга народа по заказу предателей-жирондистов. Но она оказалась девицей.

Тем временем тело Марата стремительно разлагалось на июльской жаре. Тот же Давид сделал с него посмертную маску, быстренько зарисовал труп в ванне и организовал похороны. Хирург Дешан, приглашенный, чтобы забальзамировать тело, сначала долго торговался из-за гонорара, а потом сделал свое дело так плохо, что Марат начал буквально разваливаться на части.

16 июля тело Марата, прикрытое простыней, провезли по Парижу. Из-под простыни виднелась его правая рука с вложенным в нее пером. Злые языки говорили, что руку в спешке отрезали от другого тела, потому что труп Марата совершенно разложился. Внутренности Друга народа положили в один сосуд, его легкие — в другой. Сердце спрятали в драгоценной шкатулке, положили шкатулку в урну и подвесили урну к потолку в Клубе кордельеров.

17 июля Шарлотта Корде взошла на эшафот. Нож гильотины отрубил ее голову. Палач взял голову в руки, показал ее собравшейся толпе и ударил ее по щеке. По одним данным, народ завопил от восторга. По другим — зашумел от возмущения.

Первое время в честь Марата наставили памятников по всей стране, переименовали в его честь город Гавр и парижский район Монмартр. Пьесы, романы, картины, поэмы, скульптуры, бюсты, брошки, кольца, прически, — весь масс-культ просто бредил Маратом. Его тело сначала похоронили в саду Кордельеров, а потом перенесли останки в Пантеон — последнее пристанище великих людей Франции. Но уже в 1795 году его оттуда выкинули. Все памятники были разбиты, улицы опять переименованы, сердце Марата куда-то затерялось, пропала и знаменитая ванна, в которой зарезала его Шарлотта Корде.

Вспомнили о Друге народа только большевики. В честь него в СССР называли детей и улицы, ставили ему памятники, писали о нем книги. А потом Друг народа опять впал в забвение. Не каждый петербуржец скажет сегодня, в честь кого названа улица Марата.