Как живут пенсионеры в странах бывшего СНГ

Рособрнадзоре объявили — самым возрастным россиянином, сдавшим ЕГЭ, оказался 77-летний пенсионер. К сожалению, в ведомстве не уточнили имя этого уникального человека, решившего проверить свои знания по физике и математике. Но мы считаем — тенденция налицо. Всё больше наших сограждан хотят продлить активную жизнь, заставляя работать и мозг, и тело. Равняться можно на ближайших соседей. Как поживают те, кто вышел на пенсию в странах бывшего СНГ, поинтересовался корреспондент Максим Уразаев.

Называть эту эффектную блондинку пенсионеркой как-то даже неприлично. Но цифры — вещь упрямая: Гульнаре Таировой из Алма-Аты 59 лет. Могла бы выйти на пенсию еще год назад, но на ее счастье закон изменили.

— Я работаю до сих пор и не собираюсь не работать еще долго, — уверена Гульнара Таирова.

Как минимум до 63-х. Теперь казахстанские женщины уходят на пенсию наравне с мужчинами. Бывший учитель начальных классов, теперь занимается бизнесом.

— Вот уже в 18 лет я работаю в салонном бизнесе — нейл-стилист, татуаж делаю, реснички, — делится бывшая учительница.

Сульхуджат Куджаева из Баку на пенсии больше 20 лет, но узнав, что пенсионный возраст в Азербайджане повысят до 65, поначалу переживала за дочь и двоих внуков. Мол, это же им работать придется. А теперь бывший бухгалтер все посчитала и поняла: благодаря реформе, ее пенсия за последний год выросла почти вдвое!

— Я пенсионерка с 1996 года. Сперва пенсии маленькие были, оклады маленькие. Но постепенно повысилась-повысилась. Сейчас я получаю 220 монатов, — говорит Сульхуджат Куджаева.

В переводе на рубли -не так уж много, но бакинской пенсионерке теперь не только на еду хватает — за год накопила на ремонт в спальне.

Барскими подарками Сульхуджат Куджаева и правнучку балует — теперь может себе позволить.

58-летняя Мухаббат Хаитбаева — третий год на пенсии. Не сказать, что рада спокойной старости. Ведь существовать на 2700 рублей — физически невозможно, пенсии хватает лишь на коммунальные платежи. Женщина живет с детьми и внуками — не только потому, что в Узбекистане так принято.

— Я не трачусь на хозяйство, на покупки для дома. Обо всем заботятся мои дети. Я могу тратиться для внуков, на прогулки с внуками, а так я не трачусь, — говорит Мухаббат Хаитбаева.

Узбекистан теперь называют страной молодых пенсионеров. Это единственное государство СНГ, где еще не повышали пенсионный возраст. Только собираются. Поправки в закон в республики ждут миллионы людей, среди них и Мухаббат Хаитбаева, для которой это единственный шанс на действительно достойную старость.