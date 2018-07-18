Вопрос недели: зачем Хабаровский край поддерживает СМИ?

Нужна ли сегодня поддержка нашим газетам, журналам, радио и телевидению? И если да, то какой она должны быть? И вообще — для чего это делается? Об этом рассказал ИА « Хабаровский край сегодня» министр внутренней политики и информации Хабаровского края Сергей Комаров

— Сергей Иванович, расскажите, в чём смысл государственной поддержки средств массовой информации? Идёт ли это на пользу краевым СМИ?

— В нынешних экономических условиях поддерживать наши газеты, радио и телевидение просто необходимо. По той причине, что ситуация вокруг массмедиа в стране складывается совсем не радужная. К примеру, на печатном рынке повсеместно продолжают сокращаться тиражи и реклама. Многие газеты, не выдержав жёсткой конкуренции, закрываются. Сюда можно отнести многие факторы, влияющие на коньюктуру. Из года в год растущие тарифы на электроэнергию, печать, бумагу, подписку и перевозки приводят к тому, что отрасль вынуждена буквально выживать. Ну а «выживающие» СМИ, как вы понимаете, выпускают, в свою очередь, некачественный медиапродукт, не пользующийся спросом у граждан. У которых, кстати, есть вполне определённое конституционное право на получение объективной и достаточно полной информации о происходящих в крае событиях. Откуда же они почерпнут эту информацию, если все СМИ закроются? Поэтому государство и вынуждено их поддерживать. И происходит это не только в нашей стране и крае, но и по всему миру — в Европе, Америке, Австралии Японии и в Китае . Государственная поддержка помогает СМИ хоть как-то удержаться «на плаву» и сохранить качественный контент. Такова реальность.

— В чём заключается поддержка СМИ на краевом уровне?

— На краевом уровне поддержка выражается в субсидировании негосударственных средств массовой информации и, кроме того, выполнении госзаказов на основании 44 Федерального закона о контрактной системе.

— В мае нынешнего года в недрах министерства родилось принципиально новое Положение о субсидиях. Чем оно отличается от предыдущего?

— Вы правы. Новое положение регламентирует принципиальной новый механизм господдержки. Во-первых, теперь денежные средства выделяются на финансовое обеспечение или авансирование расходов, связанных с производством, публикацией и распространением информационно-публицистических материалов целевого назначения. А раньше было возмещение затрат. Иными словами, деньги перечислялись по факту выполненных работ. Теперь же мы сначала оцениваем, насколько полезен проект, интересен с точки зрения потребителя, и как при этом соблюдается его конституционное право на получение информации. Потом заключаем договоры и 50 процентов от каждой суммы перечисляем в виде аванса.

Во-вторых (что немаловажно) раньше опубликованные материалы оценивал комитет по печати. Отсюда нарастало недовольство и подозрения в том, что якобы в крае существуют ангажированные СМИ. Мы от этого ушли. И теперь все проекты оценивает независимое жюри, в состав которого входят представители Общественной палаты и Законодательной Думы Хабаровского края. Как видите, мы делаем всё для того, чтобы итоги конкурса были как можно более прозрачны.

— Журналистов к этой работе будете привлекать?

— Только как сторонних наблюдателей. По условиям конкурса мы не можем ограничивать конкуренцию. Поэтому в состав конкурсной комиссии журналистов включить не можем. Оценка того или иного СМИ будет субъективной. Ведь они же там работают и конкурируют между собой.

— И с этим трудно не согласиться. Скажите, а что значит «материалы целевого назначения»? Поясните, пожалуйста.

— Это материалы, входящие в так называемый перечень целевых направлений. Всего их семь, и они весьма ёмкие по содержанию. Туда относятся статьи, репортажи, радио— и телепередачи о Хабаровском крае. О людях труда, которые делают наш край богаче и привлекательнее. О новых промышленных и социальных объектах, о наших планах, достижениях и перспективах. Это вопросы экологии, развития науки, культуры, спорта, здравоохранения, образования, формирования гражданского общества, патриотического воспитания подрастающего поколения, проблемы молодёжи, инвалидов и стариков, защита детства, материнства, института семьи. В общем, авторы проектов должны писать и рассказывать обо всём, чем живёт сегодня наш регион. В том числе, и о героической истории края, подвигах земляков, заслугах ветеранов. Как вы считаете, об этом должны знать люди или нет?

— Сергей Иванович, по каким критериям оцениваются конкурсные проекты?

— Вот по таким и оцениваются — периодичность выхода материалов, актуальность темы, инновационность в подаче материала, доля собственных затрат на реализацию проекта, его концептуальность. По всем этим показателям жюри начисляет максимальное количество баллов. И если претендент набрал хотя бы половину, то проходит конкурсный отбор. Первый «пробный шар» мы запустили в июне. В министерство поступило сразу 15 заявок. К участию допустили 14 претендентов. Одна заявка не соответствовала условиям конкурса, ещё один претендент не прошёл конкурс, не набрав и половины баллов. В результате мы заключили всего 13 договоров на общую сумму 24331626 рублей. Половину от этой суммы победители конкурса уже получили. Теперь ждём от них интересных и содержательных новостей и репортажей.

— Зачем тогда в июле объявлять ещё один конкурс?

— У нас на эти цели осталось 29068374 рубля. Поэтому сразу объявили следующий конкурс. И готовы раздать ещё более 12-ти миллионов на периодические печатные издания, восьми миллионов — на телевидение, семи миллионов — на радио и более полутора миллионов — на сетевые издания. Так что с большим удовольствием приглашаем новых претендентов, с новыми проектами. Приём документов осуществляется до 17 июля. Уведомления о проведении конкурсных процедур размещаются на официальном сайте министерства www.mvp.khabkrai.ru. Отмечу, что первый конкурс у нас прошёл со сроком реализации проектов в июле-августе. Второй — в сентябре-октябре. И если деньги опять останутся, то до конца года объявим третий конкурс. На будущее планируем объявлять конкурсы на получение субсидий три раза в год. Соответственно, и медиапланирование конкурсантами будет осуществляться на четыре месяца вперёд. Им так удобнее для работы.

— Сергей Иванович, почему же тогда не все СМИ остались довольны нововведениями?

— Недовольные будут всегда. Так не бывает, когда на сто процентов все довольны. Но в данном случае, я думаю, недовольство и сомнения высказывают именно те, кто никогда не принимал участия в конкурсе и даже не пытался. Пусть не ленятся, подают заявки. Мы с удовольствием рассмотрим все проекты, без исключения. Но если эти СМИ всё-таки не подадут заявки, значит, у них есть свои источники финансирования, и они не нуждаются в господдержке.

— Может быть, они хотят оставаться независимыми?

— От кого или от чего независимыми? Давайте вспомним историю. Самая первая газета вышла в Римской империи, и она была государственной. Юлий Цезарь обнародовал в ней указы. Потом эстафету подхватила Поднебесная. Там тоже до недавнего времени издавались только государственные газеты, и цензуру, кстати, никто не отменял. Как, впрочем, и во Вьетнаме , и других восточных, да и не только восточных, странах. Во многих других государствах, Бразилии , например, вообще медиавласть кланов и олигархов. Разве что в Европе сравнительно недавно появилось общественное телевидение. Но, как вы думаете, кто его содержит? Справедливости ради могу заметить, что независимые СМИ всё же есть — это вэбсайты и социальные сети. Но средствами массовой информации в том классическом понимании, которое мы вкладываем в это понятие, их можно назвать с большой натяжкой. Какого качества там информация? Всегда ли она проверена и достоверна? Кому она выгодна, кто её подаёт и для какой цели? Это как на рынке, когда продукции много, но никто не даст вам гарантии, что она не сфальсифицирована.

В любом случае, выбор всегда за людьми. Только они могут решить, кому доверять. Проверенным и авторитетным изданиям или «однодневкам», которых сегодня в глобальных сетях предостаточное количество.

— А сами Вы каким СМИ отдаёте предпочтение?

— По роду своей деятельности мне очень много приходится читать, смотреть и слушать. Да и выделять кого-то сейчас считаю не совсем корректным. Одно могу сказать. Я просто мечтаю провести хотя бы пару-тройку спокойных часов в кресле с газетой, книгой или просто посмотреть телевизор. Увы. Но могу пожелать нашим уважаемым читателям, радиослушателям и телезрителям при таком изобилии медиаресурсов не терять головы и всегда думать при выборе источников информации, тщательно взвешивая все «за» и «против». А средствам массовой информации непременно желаю успехов в работе, огромных тиражей, благодарной аудитории и процветания на благо нашего общества.

КОММЕНТАРИИ

Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты Хабаровского края, член конкурсной комиссии:

— Все представленные на первый конкурс проекты были исключительно интересными. И для меня было настоящим открытием, что в конкурсе приняли участие СМИ даже из соседнего Приморья. Очень важно отметить, что в составе конкурсной комиссии работали независимые эксперты, которые высказывали каждый свою точку зрения. Мы здорово поработали — бурно спорили, обсуждали проекты и в итоге пришли к единому мнению. Могу со всей ответственностью заявить, что результаты голосования были легитимными, прозрачными и очень понятными. Хочу пожелать удачи нашим СМИ и в последующих конкурсных отборах.

— Понравилось то, что на сей раз распределение субсидий прошло оперативно, сразу после объявления конкурса. Сама схема прохождения процедуры стала достаточно понятной. И что особенно важно — ещё перед получением субсидии мы можем видеть те объёмы и суммы, которые нам предстоит потратить на осуществление своих проектов. Теперь всё стало предсказуемо по сравнению с тем, что было год-два назад. Сейчас всё чётко: есть медиаплан, вполне понятные критерии и прозрачность оценки. Увеличились шансы на успех. А раньше было ряд спорных критериев, субъективизм и непредсказуемость результатов.

СПРАВКА

Предоставление субсидии из краевого бюджета средствам массовой информации Хабаровского края в первом конкурсном отборе в 2018 году (в рублях)

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