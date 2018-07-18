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Канчельскис: «Готов безвозмездно помочь Головину с переездом в Лондон»
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Канчельскис: «Готов безвозмездно помочь Головину с переездом в Лондон» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси». Отметим, что Канчельскис значительную часть карьеры провел в Англии, выступая за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
«Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне. Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то — он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно.
А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет. Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.
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