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СМИ: в Бразилии задержали хакеров, взломавших смартфоны соратников президента
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СМИ: в Бразилии задержали хакеров, взломавших смартфоны соратников президента 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Четыре человека задержаны в Бразилии по подозрению в хакерских атаках на смартфоны известных политических деятелей, в том числе ближайших соратников президента Мишела Темера. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.
По его данным, в числе пострадавших оказались 25 человек, в том числе глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья, секретарь по делам правительства Карлуш Марун, а также бывший министр социального развития Озмар Терра. После взлома мобильных устройств хакеры получали доступ к контактам политиков и под различными предлогами начинали просить денег у их знакомых. Многие из тех, с кем общались преступники, не решались отказать собеседникам, которых считали влиятельными чиновниками. Поэтому злоумышленники легко получали банковские переводы на запрошенные суммы.
По данным правоохранительных органов, в общей сложности участники группировки смогли обогатиться на 76 тыс. реалов (почти $20 тыс.). Сейчас следователи пытаются установить, успели ли злоумышленники продать кому-либо конфиденциальную информацию из смартфонов чиновников.
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