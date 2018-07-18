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В ГД хотят обязать торговые точки продавать воду по 15 рублей за бутылку
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В ГД хотят обязать торговые точки продавать воду по 15 рублей за бутылку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной государственной цене 15 рублей полулитровую бутылку.
Парламентарий также ведет работу над соответствующим законопроектом.
"Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан РФ доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене… Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — говорится в письме Власова на имя Голиковой, письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат также с сожалением отметил, что методы очистки, используемые на водоочистных сооружениях во многих городах России, не позволяют говорить о полной безопасности воды «для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне».
При этом на сегодняшний день в мире все больше обостряется проблема обеспеченности населения чистой питьевой водой. Так, депутат напомнил, что, по данным ООН, около 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом в России, по данным Росстата у 10% россиян отсутствует доступ к качественной питьевой воде, приводит данные политик.
"Следует отметить, что данная инициатива уже реализуется в некоторых странах мира, одной из таких стран является Турция, в которой стоимость бутилированной воды объемом 0,5 л составляет (в пересчете) около 15 рублей", — сообщил политик, уточнив РИА Новости, что для России предлагает фиксированную цену: 15 рублей за бутылку 0,5 литра.
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