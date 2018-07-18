В ГД хотят обязать торговые точки продавать воду по 15 рублей за бутылку

Парламентарий также ведет работу над соответствующим законопроектом.

"Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан РФ доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене… Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — говорится в письме Власова на имя Голиковой, письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат также с сожалением отметил, что методы очистки, используемые на водоочистных сооружениях во многих городах России, не позволяют говорить о полной безопасности воды «для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне».

При этом на сегодняшний день в мире все больше обостряется проблема обеспеченности населения чистой питьевой водой. Так, депутат напомнил, что, по данным ООН, около 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом в России, по данным Росстата у 10% россиян отсутствует доступ к качественной питьевой воде, приводит данные политик.