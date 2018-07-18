Крайняя битва монархистов с большевиками

У меня удивительно сочетаются в ленте соцсетей монархисты и антимонархисты. Наблюдаю их битвы-холивары. Никто никого переубедить не может. Нет в природе коммунистов , ставших монархистами, и наоборот. Одни, по «красным дням» поливают грязью дедушку Ленина, Сталина и ГУЛАГ.

Другие, сверяясь с замусоленным, украденным из райкомовской библиотеки календарем тезоименитства персон царской фамилии, закидывают калом всю династию Романовых, вглубь веков. При этом, нет уже в живых участников и гражданской, и революции. Нет ни Российской Империи, нет и СССР. Не о чем спорить здравым людям.

Не тут-то было. Одни кричат, что проклятые большевики подрубили крылья Империи на взлете, она их уже простерла над всем миром и Дарданеллами в частности. Готовился небывалый технологический рывок к процветанию. Уже на заводе Руссобалт собрались закладывать первую летающую тарелку (нацистам потом чертежи передали), уже … но тут пришел картавый Ленин и одураченные им худшие представители русского народа…

И не стало великой Империи. Слабовата оказалась Империя, жить дальше не захотела.

Хотя, с СССР вышло еще позорнее. За Царя-Батюшку и Русь-матушку все-таки повоевали несколько лет, а советским людям просто сказали по телевизору: «всем спасибо, все свободны» и советские люди тут же разошлись. Потом их еще раз унизили — на референдуме все как один за сохранение СССР проголосовали, а над ними только посмеялись. И опять все утерлись!

Ну, в Белом доме собрались… Если бы у Белого дома собрались бы коммунисты хотя бы трех московских районов, никакого бы Ельцина в Кремле бы не стало. Те, кто не пошли никуда в 91-м и 93-м — теперь самые яростные адепты СССР в XXI веке.

Спрашиваешь такого: «Что в августе 1991 делал? Почему не вышел, хотя бы урну не перевернул на Тверской? Почему не собрался с товарищами-коммунистами из первичной партийной ячейки (знал же всех, скотина, по именам и лично — вместе работаете)? Почему партийный актив не собрал всех по домашним телефонам и с посыльными — в любой партийной организации были контакты всех членов партии? Почему не пошел с товарищами-партийцами в ДОСААФ , не сломал там замки на ящиках с „мелкашками“, потом в милицию за поддержкой — благо все начальники райотделов были партийные?»

В ответ обычно какое-то невнятное мычание: «На даче был» (вариант — в Крыму — можно подумать, это смягчающее обстоятельство). Еще вариант, стыдный неимоверно — «ждал приказа».

С гражданином Романовым вообще нечего обсуждать — он сам отрекся от своей сакральной власти. И погубил всех своих сторонников этим отречением, еще на станции Дно в феврале 17-го года.

В общем, что с царем история некрасивая вышла, что с СССР.

Стыдно вспоминать, уши краснеют или белеют. И умные люди бы помолчали, в эти памятные даты, сделав выводы. Но таких, помалкивающих, очень мало. Даже я не удержался.

Пойду, помолюсь за умягчение злых сердец, чай, все они наши люди, не чужие.