Как проникнуть в тайный «Шоколадный бункер» под землей столицы

Москве чего только не построено под землей. Город, конечно, не провалится, как убеждает Вадим Михайлов , но выкопано действительно много. Товарищ майор строго следит за тем, что попадает в общественный доступ. А что правда или ложь из доступных статей, решать уже вам, мои дороги читатели.

В далекие времена «золотой эпохи» неофициального освоения подземного пространства об этом спецобъекте под дворами Замоскворечья ходили легенды. Про двухэтажный дом прикрытия говорили шепотом, показывая его по большому секрету. А несколько попыток проникновения внутрь окончились почти палевом.

Так как вход в спецобъект находится напротив фабрики «Рот Фронт» то кто-то пустил байку, мол это бункер госрезерва, и в нем должны хранится шоколадки! После чего этот спецобъект прочно вошел в сознание как «Шоколадный бункер».

Прошло много лет, после небольшой истории (она под катом) бункер был выведен из эксплуатации, рассекречен и передан в частные руки. И вы можете его посетить! По найденным документам спецобъект в момент проектирования проходил под шифром 703, поэтому этот номер и стал его именем. Стоимость посещения озвучена в 1000 рублей с человека, что по сравнению со штрафом за незаконное проникновение под землю сущие пустяки. :) Экскурсии начинаются с сегодняшнего дня и все уже очень плотно расписано. Сейчас идет запись уже на следующую неделю!

Записать на экскурсию вы можете на сайте (http://bunker703.ru/) или в группе в контакте (https://vk.com/bunker703). Обязательно сходите и посмотрите на некогда секретный объект. Кстати, а что же там было на самом деле?!

Один мой друг относительно давно пришел к воротам территории, позвонил в дверь. Оттуда вышел хмурый охранник. Товарищ спросил, мол не тут ли находится детский сад Солнышко (а дом прикрытия стоит на территории детского сада!) Охранник ответил, что вход в сад за углом, а тут объект Министерства Иностранных Дел ! Вот так вот, котята.

Давайте проверим, раз уже можно посмотреть.

1. Совершенно неприметный двухэтажный дом во дворе. Его необычность выдает разве что мощная система охранного периметра.

2. Как видите, домик совершенно маленький, как и территория вокруг него. А внутри… внутри под домом находится ствол на глубину примерно 12 метров, от которого отходит тоннель длиной метров 30. Вот там и начинается самое интересное.

3. Как вы думаете, почему столько радости у девушки?

4. Она просто только что открыла защитную дверь. На входе использована двойная система защиты. Первая дверь, которая отъезжает в сторону, защищает от ударной волны и не герметична. Вторая уже является обычной гермодверью и наглухо запечатывает наш спецобъект. Первая дверь оснащена цепным приводом и подвешена на двутавр.

5. А дальше находится ствол на глубину 50 метров. Сверху он защищен мощной железобетонной плитой. В стволе лифт, лестница и коммуникации.

6. Кабина лифта.

7. Что интересно, на тюбингах в стволе нет даты производства, хотя на таких же тюбингах на самом объекте все есть.

8. Внизу ствола. Ах, какой там запах подземелья…

9. Объект начали строить в конце 40-х годов. Не удивлюсь, если его и Метрострой строил. :)

10. Строился он действительно для МИДа.

11. Объект небольшой. Два основных блока, система подходных тоннелей, подстанция, климатическая установка, перекачка, санузел.

12. Один из двух основных блоков. Тоннель диаметром 5,6 метра, длиной метров 30. Когда тут стояли сейфы и МИД хранил всякие секретные документы. Да, это был бункер для хранения секретной документации. Может там хранились оригиналы договоров между странами или еще что-то похожее.

13. Просто выработка со шкафами.

14. А стояли вот такие вот советские сейфы.

15. Спецобъект вполне себе успешно действовал до 2005 года, когда он потек. Наклеечная гидроизоляция в бетонных подходных штольнях не выдержала и случился обильный водоприток. Да такой, что документы пришлось спасать.

16. После чего наш бункер стали реконструировать, да так и бросили. Из основных блоков успели все вынести, провести заново чеканку и, видимо, переболчивание. Даже вот лоток сделали. Даже провели ремонтные работы в штольнях — нагнетание, лечение бетона.

17. Я изучаю некогда секретные документы:)

18. После 2010 года бункер стал заброшенным. Такое ощущение, что строители ушли внезапно. Ну а сейчас объект обретает свою вторую жизнь и уже не секретную.

19. Часть климатической установки. Для поддержания микроклимата для документов, в объекте поддерживалась определенная температура и влажность.

20. Типичная гермодверь.

21. Красавец ствол.

22. Судя по всему в 80-е года объект прошел реконструкцию тоже. Обновили лифт, инженерные системы.

23. В целом объект небольшой, но со своими тайнами и изюминками. А уж историй и легенд и так хватает. В общем, очень советую сходить и посмотреть.

24. Сайт бункера: http://bunker703.ru/ Группа Вконтакте с самой актуальной информацией: https://vk.com/bunker703