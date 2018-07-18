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В правительстве предложили ежегодно пересматривать минимальную цену на алкоголь
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В правительстве предложили ежегодно пересматривать минимальную цену на алкоголь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Аналитическом центре при правительстве России посчитали, что минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь необходимо пересматривать каждые 12 месяцев. Это следует из доклада центра, с которым ознакомилась газета «Известия».
По данным издания, МРЦ планируется подсчитывать для водки, коньяка, бренди, виски, рома, ликеро-водочной продукции крепостью более 28% (текила, самбука, абсент, куантро, джин), а также тихого и игристого вина, винных напитков, ликерного и фруктового вина.
В Министерстве финансов данную инициативу поддержали, посчитав, что ежегодный пересмотр МРЦ целесообразен из-за инфляции и изменений тарифов.
Ранее сообщалось, что Минфин не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь.
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