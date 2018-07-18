В правительстве предложили ежегодно пересматривать минимальную цену на алкоголь

По данным издания, МРЦ планируется подсчитывать для водки, коньяка, бренди, виски, рома, ликеро-водочной продукции крепостью более 28% (текила, самбука, абсент, куантро, джин), а также тихого и игристого вина, винных напитков, ликерного и фруктового вина.

Министерстве финансов данную инициативу поддержали, посчитав, что ежегодный пересмотр МРЦ целесообразен из-за инфляции и изменений тарифов.

Ранее сообщалось, что Минфин не планирует менять минимальные розничные цены на алкоголь.