Как энтузиасты восстановили сгоревший Ил-18

Маленький листок бумаги может хранить в себе многое, от списка покупок до секретов целого государства. Но иногда важна не столько сама находка, сколько то, где её нашли.

1. Этот старый билет на самолёт волонтёры монинского авиационного музея нашли в Ил-18, который сейчас реставрируют и восстанавливают.

40 с лишним лет этот самолёт «подпирал» забор музея и практически врос в землю. Лишь в 2017 году его переставили на бетонные плиты. Реставрацию начали годом раньше.

2. Снаружи он выглядит хорошо, не как новый, но вполне добротно. Но это впечатление несколько обманчиво.

К сожалению, в 90-е годы борт был разграблен, а в 2000-х салоне произошло возгорание.

3. Пожар уничтожил практически весь интерьер, но сам корпус остался практически не тронут.

Силами энтузиастов и при помощи, как сейчас модно говорить, «краундфандинга» (по простому — «сбора денег на реставрацию») многое удалось сделать.

4. Восстановить первый салон «донорскими» элементами с другого самолёта.

5. Укомплектовать кабину пилотов приборами с авиационного тренажёра, который чуть не выкинули на свалку в Санкт-Петербурге . Как водится, спас неравнодушный сотрудник и потом передал музею.

7. В годы, когда этот самолёт ещё летал, на его борту в один из рейсов родился мальчик. Назвали его, естественно, Илюшей.

9. Штурвалы восстанавливали в реставрационной мастерской, на пожертвования

10. Чёрный ящик…

11. Над восстановлением самолёта трудится целая команда энтузиастов и если трудовые ресурсы в наличии худо-бедно есть, то вот с финансами всё не так радужно.

Думаю, не мне вам рассказывать как у нас обстоят дела с финансированием подобного рода музеев. О чём тут можно говорить, если года два назад Монино вообще планировалось отдать в жертву на радость новой игрушке Минобороны — парку «Патриот».

12. Кроме Ил-18 здесь есть ещё не один борт, который мог бы стать достойным пополнением коллекции, но распыляться на всё сразу бессмысленно и даже вредно.

13. Несмотря на огромную работу, проделанную энтузиастами, сделать нужно ещё многое — восстановить второй салон, докрасить корпус снаружи, доукомплектовать кабину до конца…

14. И в этой связи команда волонтёров просит помощи у нас с вами — простых неравнодушных посетителей.

15. Если у кого-то есть желание и возможность помочь — волонтёры рады любым пожертвованиям.

Можно отказаться от нескольких стаканов кофе в «старбаксе» или от пары кружек пива в баре — от нас не убудет, зато поможем благому делу.

Реквизиты для пожертвований на продолжение реставрации: Сбербанк : 4276400042079005, Кудрявцев Юлий Владимирович Яндекс-деньги: 410012288154736

Если вы готовы помочь руками — вам тоже будут только рады.

Кстати, Ил-18 впервые поднялся в воздух 61 год назад, 4 июля 1957 года.

Блог, в котором рассказывают про этот борт — 75737

Журнал команды волонтёров — aviarestorer, группа ВК — https://vk.com/aviarestorermonino

Поможем проекту вместе? Ил-18, живи!