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«Гринпис» проверит качество воздуха в Казани
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«Гринпис» проверит качество воздуха в Казани 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Будут использованы специальные диффузионные трубки.
«Это такие пробоотборники, которые в течение трех недель висят в определенном месте, затем анализируются. В середине августа мы эти трубки соберем, отправим в лабораторию на анализ и где-то в сентябре-октябре мы получим результаты, представим их в какой-то наглядной форме. Так, чтобы еще больше людей узнало о проблеме грязного воздуха», — заявил в эфире «Эха Москвы» представитель «Гринпис России» Василий Яблоков.
Недавно в Казани измерили уровень шума в районах. Оказалось, что везде слишком громко. Самая тяжелая ситуация в Советском районе.
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