Необычная автобаня появилась во Владивостоке

Во Владивостоке асфальтовое покрытие пробил фонтан горячей воды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps.control. Это произошло в районе дома №118, расположенного на проспекте 100 лет Владивостоку.

Очевидцы сообщают, что на указанном участке дороге через некоторое время образовался бассейн.

Подписчики так комментируют ситуацию: «Сейчас за мочалкой и мыться», «Осторожно там, вдруг вулкан просыпается», «Это наша из п. Трудового сбежала. Мы ее везде ищем! На день появилась и сбежала» (орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим.ред.).

Подписчики также информируют о том, что аналогичная ситуация произошла в районе улицы Давыдова.