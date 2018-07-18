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Необычная автобаня появилась во Владивостоке
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Необычная автобаня появилась во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке асфальтовое покрытие пробил фонтан горячей воды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps.control. Это произошло в районе дома №118, расположенного на проспекте 100 лет Владивостоку.
Очевидцы сообщают, что на указанном участке дороге через некоторое время образовался бассейн.
Подписчики так комментируют ситуацию: «Сейчас за мочалкой и мыться», «Осторожно там, вдруг вулкан просыпается», «Это наша из п. Трудового сбежала. Мы ее везде ищем! На день появилась и сбежала» (орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим.ред.).
Подписчики также информируют о том, что аналогичная ситуация произошла в районе улицы Давыдова.
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