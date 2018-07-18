Очевидцы увидели необычное явление над украинским монастырем

Необычное явление увидели прихожане Ахтырского монастыря в праздник Ахтырской иконы Божьей матери.

Посетители Ахтырского монастыря, который находится в Сумской области Украины , в день празднования Ахтырской иконы Божьей матери увидели необычный крест над одним из храмов. Фото на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Тарас Даньков.

На фото видно, что крест образовался из облаков. Многие пользователи заметили, что это необычное явление — это знак свыше.

Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к этой фотографии.

«Люди! Посмотрите вокруг! Страна на грани пропасти, а вы в облаках счастья выглядите!», — написал один из подписчиков.

Украинцы, продолжая обсуждение, решили чаще поднимать голову к небу, так как в облаках можно увидеть много интересного.