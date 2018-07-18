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Очевидцы увидели необычное явление над украинским монастырем
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Очевидцы увидели необычное явление над украинским монастырем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Необычное явление увидели прихожане Ахтырского монастыря в праздник Ахтырской иконы Божьей матери.
Посетители Ахтырского монастыря, который находится в Сумской области Украины, в день празднования Ахтырской иконы Божьей матери увидели необычный крест над одним из храмов. Фото на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Тарас Даньков.
На фото видно, что крест образовался из облаков. Многие пользователи заметили, что это необычное явление — это знак свыше.
Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к этой фотографии.
«Люди! Посмотрите вокруг! Страна на грани пропасти, а вы в облаках счастья выглядите!», — написал один из подписчиков.
Украинцы, продолжая обсуждение, решили чаще поднимать голову к небу, так как в облаках можно увидеть много интересного.
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