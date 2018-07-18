Посол Мексики в США: переговоры по НАФТА могут закончиться в этом году

МЕХИКО , 18 июл — РИА Новости . Переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА могут завершиться к концу текущего года, заявил посол Мексики США Херонимо Гутьеррес.

"Думаю, что у нас есть хорошая возможность завершить это (переговоры) к концу года", — приводит заявление Гутьерреса канал Once Noticias.

По его мнению, данный процесс пойдет проще после завершения президентских выборов в Мексике. Посол приветствовал также заявление победителя выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно поддержки продолжения переговорного процесса.

"Я оптимистичен по поводу того, что услышал от господина Лопеса Обрадора и его переходной команды, будет серьезная координация в ближайшие пять месяцев между ними и действующей администрацией", — заметил мексиканский посол.