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Посол Мексики в США: переговоры по НАФТА могут закончиться в этом году
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Посол Мексики в США: переговоры по НАФТА могут закончиться в этом году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости. Переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА могут завершиться к концу текущего года, заявил посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес.
"Думаю, что у нас есть хорошая возможность завершить это (переговоры) к концу года", — приводит заявление Гутьерреса канал Once Noticias.
По его мнению, данный процесс пойдет проще после завершения президентских выборов в Мексике. Посол приветствовал также заявление победителя выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно поддержки продолжения переговорного процесса.
"Я оптимистичен по поводу того, что услышал от господина Лопеса Обрадора и его переходной команды, будет серьезная координация в ближайшие пять месяцев между ними и действующей администрацией", — заметил мексиканский посол.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.
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