Американист прокомментировал ситуацию вокруг дипсобственности РФ в США

"Боролись и будем бороться… На сегодняшний день меня не пускают даже посмотреть", — заявил Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД , пошутив, что не дают посмотреть, «на месте ли стулья и люстры».

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров «очень энергично и решительно» ставит вопрос о доступе к дипсобственности.

В конце августа 2017 года власти США объявили о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско , торгового представительства в Вашингтоне, а также отделения торгпредства в Нью-Йорке . В Госдепе заявили, что это решение стало ответом на предложение российской стороны о сокращении численности сотрудников американского представительства в России.

В марте этого года Вашингтон потребовал, чтобы США покинули 60 российских дипломатов. Американские власти также объявили о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ и резиденции генконсула. Как пояснили американские власти, это было связано с тем, что Россия якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании . Закрытие генконсульства оправдывали его географической близостью к «одной из баз подводных лодок» и заводу Boeing.

Москва приняла ответные меры и выслала из страны аналогичное число американских дипломатов. МИД также отозвал разрешение на работу американского консульства в Санкт-Петербурге

В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что все эти события осложнили работу дипведомств двух стран.

"Совершенно очевидно, что дипломатические ведомства совершенно не могут нормально вести свою работу, обеспечивать главную задачу — поддерживать контакты, каналы связи и избегать неконтролируемого ухудшения взаимоотношений двух стран. То есть, по сути, пришлось вмешаться президентам. А ситуация с дипведомствами, как известно, шла по нисходящей спирали. Все больше и больше разрастается конфликт, количество американских сотрудников в России и российских в Америке недостаточно ни для визовой поддержки, ни тем более для ведения нормальной работы по улучшению отношений двух стран. Ситуация действительно очень сложная. Надо сказать, что и президент США Дональд Трапм сейчас находится под огромным давлением из-за того, что начал сближение с Россией. Ситуация серьезная. Мне кажется, что все здравомыслящие люди должны впрячься и работать, чтобы не допустить отката хотя бы Хельсинского саммита", — сказал Дмитрий Дробницкий.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 16 июля в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

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