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Опасно для здоровья: ученые рассказали, почему нельзя спать со смартфоном
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Опасно для здоровья: ученые рассказали, почему нельзя спать со смартфоном 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Калифорнийский департамент здоровья выпустил предупреждение, согласно которому смартфоны надо держать по крайней мере на расстоянии вытянутой руки, когда ложитесь спать, чтобы сократить дозу облучения. Заявление было сделано на фоне растущих доказательств, что использование смартфона может влиять на появление рака, проблем с концентрацией внимания, психическим здоровьем и репродуктивной системой.
Мобильные телефоны передают информацию, используя низкочастотные радиосигналы, которые могут быть опасны для человека, особенно при передаче или скачивании файлов.
Источник: Daily Mail
Пока исследования не могут доказать четкой связи между заболеваниями и смартфонами, но было проведено достаточно испытаний, чтобы предупреждать об их опасности пользователей и особенно детей.
Специалисты рекомендуют держать смартфоны по крайней мере на расстоянии одного-двух метров от кровати.
Фактически сами производители гаджетов согласны с этим. Например, Apple включила в настройки уведомление об «обнаружении радиочастот». В уведомлении говорится, что излучение iPhone было протестировано на расстоянии 5 миллиметров (толщина шариковой ручки) от тела, что соответствует американским стандартам безопасности.
Также Apple советует, как уменьшить радиацию — использовать громкую связь или гарнитуру.
«Большинство людей даже не подозревают, что есть четкое предупреждение держать телефон подальше от тела, — говорит доктор Дэвис из Фонда здоровья человека и окружающей среды. — И это тревожит, потому что родители, не знающие об этом, спокойно оставляют детей рядом с гаджетами».
Руководство калифорнийского департамента здоровья обращает внимание, что низкочастотные радиосигналы намного легче проникают в мозг детей, чем взрослых, что может привести к повреждениям или долгоиграющим последствиям при развитии мозга.
На прошлой неделе во французских начальных и средних школах запретили использование смартфонов.
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