В Хабаровске показали, что было скрыто под ТЭЦ-3

В музее истории Хабаровска показали наиболее значимые находки, которые были сделаны во время раскопок археологического комплекса около городской теплоэлектроцентрали №3.

Как рассказали корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» организаторы экспозиции, средневековые сосуды, металлические украшения, фрагменты оружия были подняты из 30 захоронений в районе золоотвала, который оброрудовали в начале 2000-х годов. Рабочие случайно зацепили древние могилы, заметили артефакты и вызвали археологов. Если бы они этого не сделали, уникальный памятник культуры амурских чжурчжэней X-XIII веков нашей эры был навсегда утрачен под многометровым слоем золы. Изучением археологического комплекса занимались сотрудники краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, после чего передали коллекцию найденных предметов в городской музей.

— По своему содержанию этот памятник был особенно интересен. Там было найдено большое количество целой керамики. Есть и уникальные образцы, — рассказал научный сотрудник отдела исторических исследований и выставочных работ музея истории Хабаровска Александр Соболев . — Например, в наших краях очень редко встречаются дольчатые сосуды, которые напоминают по форме тыкву. Подобные образцы были найдены намного южнее в гробницах Киданьской империи.

Эти находки позволили проследить связи между народами, обитавшими в средневековье на Северо-Востоке современного Китая и Приамурья. Хотя раскопки археологического памятника «Фёдоровка» и носили аварийный характер, они позволили учёным прийти ко многим важным выводам об истории народов нынешнего Дальнего Востока до прихода сюда русских переселенцев.

— Удалось восстановить особенности погребального обряда, понять, как хоронили древних жителей Приамурья, — добавил Александр Соболев. — В этот период средневековья (IX-XIII века) на Дальнем Востоке появляется станковая керамика, то есть сделанная на гончарном круге, который был неизвестен жителям этих мест более ранних эпох. Значит в средневековье на берегах Амура уже существовали какие-то ремесленные центры. Важно отметить, что после XIII века станковая керамика на Амуре вновь исчезла.

Из китайских хроник известно, что созданная чжурчжэнями Золотая империя пала под натиском монголо-татар ещё до их вторжения на Русь и другие территории в Европе. В окрестностях Хабаровска археологам пока не удалось обнаружить полноценных городов, принадлежащих той эпохе.