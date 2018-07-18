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В Хабаровске показали, что было скрыто под ТЭЦ-3
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В Хабаровске показали, что было скрыто под ТЭЦ-3 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В музее истории Хабаровска показали наиболее значимые находки, которые были сделаны во время раскопок археологического комплекса около городской теплоэлектроцентрали №3.
Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» организаторы экспозиции, средневековые сосуды, металлические украшения, фрагменты оружия были подняты из 30 захоронений в районе золоотвала, который оброрудовали в начале 2000-х годов. Рабочие случайно зацепили древние могилы, заметили артефакты и вызвали археологов. Если бы они этого не сделали, уникальный памятник культуры амурских чжурчжэней X-XIII веков нашей эры был навсегда утрачен под многометровым слоем золы. Изучением археологического комплекса занимались сотрудники краевого научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, после чего передали коллекцию найденных предметов в городской музей.
— По своему содержанию этот памятник был особенно интересен. Там было найдено большое количество целой керамики. Есть и уникальные образцы, — рассказал научный сотрудник отдела исторических исследований и выставочных работ музея истории Хабаровска Александр Соболев. — Например, в наших краях очень редко встречаются дольчатые сосуды, которые напоминают по форме тыкву. Подобные образцы были найдены намного южнее в гробницах Киданьской империи.
Эти находки позволили проследить связи между народами, обитавшими в средневековье на Северо-Востоке современного Китая и Приамурья. Хотя раскопки археологического памятника «Фёдоровка» и носили аварийный характер, они позволили учёным прийти ко многим важным выводам об истории народов нынешнего Дальнего Востока до прихода сюда русских переселенцев.
— Удалось восстановить особенности погребального обряда, понять, как хоронили древних жителей Приамурья, — добавил Александр Соболев. — В этот период средневековья (IX-XIII века) на Дальнем Востоке появляется станковая керамика, то есть сделанная на гончарном круге, который был неизвестен жителям этих мест более ранних эпох. Значит в средневековье на берегах Амура уже существовали какие-то ремесленные центры. Важно отметить, что после XIII века станковая керамика на Амуре вновь исчезла.
Из китайских хроник известно, что созданная чжурчжэнями Золотая империя пала под натиском монголо-татар ещё до их вторжения на Русь и другие территории в Европе. В окрестностях Хабаровска археологам пока не удалось обнаружить полноценных городов, принадлежащих той эпохе.
— Пока в Приамурье удалось обнаружить защищённые городища чжурчжэней, по сути, это были огороженные деревни, где жили земледельцы и ремесленники. Настоящие города найдены лишь в соседнем Приморье, — отметил Александр Соболев. — Но это ещё не значит, что тут их не было. Просто территория Приморского края намного лучше изучена археологами, чем Хабаровский край. Тут специалистам ещё копать и копать.
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