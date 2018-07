Семейные каникулы: Бекхэмы в полном составе отдыхают в Черногории 

Kisses from us all x Happy Summer! VB x Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Июл 2018 в 3:08 PDT По традиции каждое лето Бекхэмы отправляются на летние каникулы в полном составе укреплять семейные узы, включая 19-летнего сына Бруклина , который переехал в США ради учебы. В этом году местом отдыха стал не Сент-Бартс, не Сен-Тропе, не Капри, а Черногория . Семья остановилась в фешенебельном острове-отеле «Святой Стефан», где наслаждается уединенным отдыхом.