Ещё
Семейные каникулы: Бекхэмы в полном составе отдыхают в Черногории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семейные каникулы: Бекхэмы в полном составе отдыхают в Черногории 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Kisses from us all x Happy Summer! VB x  Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Июл 2018 в 3:08 PDT  По традиции каждое лето Бекхэмы отправляются на летние каникулы в полном составе укреплять семейные узы, включая 19-летнего сына Бруклина, который переехал в США ради учебы. В этом году местом отдыха стал не Сент-Бартс, не Сен-Тропе, не Капри, а Черногория. Семья остановилась в фешенебельном острове-отеле «Святой Стефан», где наслаждается уединенным отдыхом.
kisses from mummy x  Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Июл 2018 в 6:46 PDT
Harper’s Bazaar: последние новости
Все в сборе: официальный портрет королевской семьи с крестин принца Луи Наталья Водянова, Мик Джаггер, Яна Рудковская, Ксения Собчак на благотворительном ужине Vive la France! В чем отмечать победу Франции в Чемпионате мира по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии200
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе90
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России572
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение