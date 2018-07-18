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Россия вернула Америке долги
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Россия вернула Америке долги 

News.ru 2 часа назад
Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США. Она сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских гособлигаций.
В марте Россия занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США, когда держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд В апреле сумма снизилась до $48,7 млрд Тем самым наша страна опустилась на 22 строчку рейтинга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина США.
Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг США. Последнюю строчку в этом списке занимает Чили с бумагами на $30 млрд
Ранее сообщалось, что Россия избавилась от половины бондов США — в апреле текущего года сократила вложения в казначейские бумаги США на $47,5 млрд
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