Россия вернула Америке долги

Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США . Она сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских гособлигаций.

В марте Россия занимала 16 место в списке держателей гособлигаций США, когда держала казначейские бумаги более чем на $90 млрд В апреле сумма снизилась до $48,7 млрд Тем самым наша страна опустилась на 22 строчку рейтинга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина США

Сейчас Россия не входит в число крупнейших 33 держателей казначейских бумаг США. Последнюю строчку в этом списке занимает Чили с бумагами на $30 млрд

Ранее сообщалось, что Россия избавилась от половины бондов США — в апреле текущего года сократила вложения в казначейские бумаги США на $47,5 млрд