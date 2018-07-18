Хорватскую семью, гулявшую по Брюсселе с национальным флагом, встретили овациями 

Забавный случай произошел в Брюсселе после финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Франции (2:4). Хорватская семья с ребенком прогуливалась по городу. Мальчик был одет в форму сборной своей страны и шел с хорватским флагом в руках.
Семья проходила мимо уличных кафе, откуда начали раздаваться аплодисменты, перешедшие в овации. Таким образом бельгийцы поприветствовали успешное выступление сборной Хорватии на ЧМ в России.
Напомним, хорваты впервые в истории заняли второе место на чемпионатах мира. Ранее их наивысшим достижением были бронзовые медали ЧМ-1998.
Добавим, что сборная Бельгии на чемпионате мира в России заняла третье место.