Хорватскую семью, гулявшую по Брюсселе с национальным флагом, встретили овациями

Забавный случай произошел в Брюсселе после финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии Франции (2:4). Хорватская семья с ребенком прогуливалась по городу. Мальчик был одет в форму сборной своей страны и шел с хорватским флагом в руках.

Семья проходила мимо уличных кафе, откуда начали раздаваться аплодисменты, перешедшие в овации. Таким образом бельгийцы поприветствовали успешное выступление сборной Хорватии на ЧМ в России

Напомним, хорваты впервые в истории заняли второе место на чемпионатах мира. Ранее их наивысшим достижением были бронзовые медали ЧМ-1998.