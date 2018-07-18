Расчеты комплексов с БЛА навели бомбардировщики Су-24М на лагерь условной ДРГ в ходе учения под Волгоградом 

Самолеты, взлетев с аэродрома Мариновка, нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250— и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели совестное учение с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
Проведя воздушную разведку района расположения тренировочного лагеря условной диверсионной разведывательной группы (ДРГ), операторы БЛА определили координаты целей и передали данные на пункт управления авиацией.
Экипажи Су-24М, взлетев с аэродрома Мариновка (Волгоградская обл. ), нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250— и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Поражение целей в режиме реального времени подтвердили БЛА.
Практические действия выполнялись в составе разведывательно-ударной системы с привлечением авианаводчиков, что позволило приблизить эффективность бомбовых ударов авиации к показателям высокоточного оружия.