Расчеты комплексов с БЛА навели бомбардировщики Су-24М на лагерь условной ДРГ в ходе учения под Волгоградом

Самолеты, взлетев с аэродрома Мариновка, нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250— и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели совестное учение с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Проведя воздушную разведку района расположения тренировочного лагеря условной диверсионной разведывательной группы (ДРГ), операторы БЛА определили координаты целей и передали данные на пункт управления авиацией. Экипажи Су-24М, взлетев с аэродрома Мариновка ( Волгоградская обл. ), нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250— и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Поражение целей в режиме реального времени подтвердили БЛА. Практические действия выполнялись в составе разведывательно-ударной системы с привлечением авианаводчиков, что позволило приблизить эффективность бомбовых ударов авиации к показателям высокоточного оружия.