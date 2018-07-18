Бомбардировщики ЮВО отработали взаимодействие с беспилотниками

Бомбардировщики Су-24 ВКС России разбомбили лагерь «противника» под Волгоградом , обнаруженный при помощи беспилотников.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа, провели совместное учение с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов в ходе учений навели бомбардировщики Су-24М на тренировочный лагерь условных диверсионных разведгрупп. Проведя воздушную разведку района расположения лагеря условного противника, операторы БЛА определили координаты целей и передали данные на пункт управления авиацией. Экипажи Су-24М, взлетев с аэродрома «Мариновка» Волгоградской области , нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250 и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Их поражение в режиме реального времени подтвердили БЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что практические действия выполнялись в составе разведывательно-ударной системы с привлечением авианаводчиков, что позволило приблизить эффективность бомбовых ударов авиации к показателям высокоточного оружия.