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Глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу
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Глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу
РИА Новости
42 минуты назад
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ГЛАВА
ПЕНТАГОНА
ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ С ШОЙГУ, ПЕРВЫМ НА ЭТОМ УРОВНЕ ЗА ТРИ ГОДА —
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