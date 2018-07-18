Под водой в Мексике нашли таинственную пирамиду 

Очередная таинственная находка в Google Earth. Кто мог возвести постройки под водой, если не атланты? Легенде о загадочной Атлантиде и её жителях ходят множество веков. Одни уверены, что Атлантида существовала ранее и была самой продвинутой цивилизацией, другие считают, что это просто красивый миф, в которой не стоит верить. Житель Аргентины обнаружил на фотографиях загадочный объект и некоторые из учёных всерьёз полагают, это это и есть часть знаменитой Атлантиды. Другие пользователи посчитали, что это вполне может быть загадочной пирамидой. Но только кто её мог построить под водой? Или она опустилась туда в результате катастрофы, которая поглотила всю мифическую Атлантиду? Кроме того, некоторые полагают, что пирамиду под водой могла построить цивилизация Майя. Однако, откуда у них могли быть технологии для строительства под водой? Вопросов больше, чем ответов. Чтобы исследовать данное сооружение, учёным необходимо отправится в данное место и взглянуть на постройку в реальности, а не на фото. Может быть в этом и нет никакой мистики и это является природным образованием.