20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых

Среда — это маленькая пятница. Надо уметь себя побаловать, пусть даже приятной мелочью: чашкой ароматного чая, прогулкой по парку или просмотром боевика на мягком диване как в детстве. И чтоб много взрывов, драк, погонь и крутых тачек.

Touchstone Pictures

Суррогаты

Суррогаты (Surrogates), 2009

Геймер (Gamer), 2009

Пятое измерение (Push), 2009

На крючке (Eagle Eye), 2008

Universal Pictures

Особо опасен

Особо опасен (Wanted), 2008

Васаби (Wasabi), 2001

Бронсон (Bronson), 2008

Щедрость Перрье (Perrier's Bounty), 2009

Universal Pictures

Смертельная гонка

Смертельная гонка (Death Race), 2008

Ограбление по-итальянски (The Italian Job), 2003

Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000

Короли улиц (Street Kings), 2008

Dimension Films

Эквилибриум

Эквилибриум (Equilibrium), 2002

Широко шагая (Walking Tall), 2004

Рекрут (The Recruit), 2003

Смертный приговор (Death Sentence), 2007

Castle Rock Entertainment

Мисс Конгениальность

Мисс Конгениальность (Miss Congeniality), 2000

Стукачка (The Whistleblower), 2010

Эон Флакс (Æon Flux), 2005

Домино (Domino), 2005