20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых 

Среда — это маленькая пятница. Надо уметь себя побаловать, пусть даже приятной мелочью: чашкой ароматного чая, прогулкой по парку или просмотром боевика на мягком диване как в детстве. И чтоб много взрывов, драк, погонь и крутых тачек.
Touchstone Pictures
Суррогаты
Суррогаты (Surrogates), 2009
Геймер (Gamer), 2009
Пятое измерение (Push), 2009
На крючке (Eagle Eye), 2008
Universal Pictures
Особо опасен
Особо опасен (Wanted), 2008
Васаби (Wasabi), 2001
Бронсон (Bronson), 2008
Щедрость Перрье (Perrier's Bounty), 2009
Universal Pictures
Смертельная гонка
Смертельная гонка (Death Race), 2008
Ограбление по-итальянски (The Italian Job), 2003
Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000
Короли улиц (Street Kings), 2008
Dimension Films
Эквилибриум
Эквилибриум (Equilibrium), 2002
Широко шагая (Walking Tall), 2004
Рекрут (The Recruit), 2003
Смертный приговор (Death Sentence), 2007
Castle Rock Entertainment
Мисс Конгениальность
Мисс Конгениальность (Miss Congeniality), 2000
Стукачка (The Whistleblower), 2010
Эон Флакс (Æon Flux), 2005
Домино (Domino), 2005