Минстрой предлагает сделать международным разработанный им индекс IQ для городов

"Мы разрабатываем такой рейтинг «уровня интеллекта» для городов, как мы его называем, IQ для городов, — сказал замминистра. — И для нас важно, чтобы этот индикатор был не только нашим рейтингом. Мы очень хотим, если у нас это получится, чтобы этот индикатор стал одним из международных рейтингов".

Чибис уточнил, что руководит с российской стороны соответствующей рабочей группой, в которую входят и японские партнеры, которые, по его словам, уже готовы внедрять этот опыт у себя в стране. «И на состоявшейся в ходе визита в Нью-Йорк встрече с руководством „Хабитат“ они также подтвердили, что готовы внедрять такой рейтинг», — сказал он. «Это очень амбициозная для нас цель — сделать такой рейтинг, которого пока нет больше нигде в мире», — подтвердил замглавы Минстроя.

"Наша философия в том, чтобы измерять не технику или датчики, а эффекты, — отметил он. — Я не могу сейчас раскрыть все детали, так как внутри экспертного сообщества все еще ведется много споров. Но суть в том, чтобы оценить качество жизни с точки зрения горожан. Например, качество пешеходных маршрутов, безопасность и сбалансированность образовательной системы, уровень благоустроенности и удобства логистики поможет оценить процент школьников, которые добираются в школу сами, а не число сфетофоров".

По словам чиновника, «это отвечает на вопрос, безопасно ли добираться, есть ли доступ к социальной образовательной инфраструктуре; это говорит и о безопасности дорожного движения: если вы отправляете своего ребенка в школу одного, значит дорога достаточно безопасна». «Вот через такие подходы мы и планируем мерить интеллект городов, а это и есть удобство города», — отметил замминистра, добавив, что в этом смысле «Хабитат» является стратегическим партнером для Минстроя.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует разработать принципы методики измерения IQ для городов к 1 июля 2019 года. Под «IQ городами» понимается степень применения цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Замер интеллектуального уровня городов необходим для определения размера господдержки на развитие городской среды.