Юнкер обсудит с Трампом возможность снижения пошлин на автомобили 

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы изучить возможность начала переговоров о снижении тарифов на автомобили для нескольких ключевых торговых партнеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Юнкер, вероятно, сигнализирует о готовности ЕС рассмотреть так называемую многостороннюю секторальную сделку по снижению пошлин на автомобили между двумя сторонами, а также другими крупными странами-экспортерами автомобилей, сказал один из собеседников агентства Такая сделка, которая могла бы значительно повлиять на автомобильный сектор, требует времени. Источники усомнились в том, что Трамп примет ее. Юнкер и Трамп «сосредоточат свое внимание на улучшении трансатлантической торговли и укреплении экономического партнерства», говорится в опубликованном во вторник заявлении Еврокомиссии, в котором сообщается о встрече 25 июля. ЕС пытается предотвратить расследование США о том, наносит ли импорт автомобилей и автозапчастей ущерб национальной безопасности, которое может привести к введению пошлин на автомобили в размере 20%. Юнкер стремится уладить конфликт, после того как блок ввел пошлины на товары из США на €2,8 млрд в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам другого источника Bloomberg, ЕС хочет использовать встречу Юнкера с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие действия, учитывая разногласия между государствами-членами блока. Германия, которая в прошлом году поставила 640 тыс. автомобилей в США, готова договориться с Трампом.
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Меркель поддержит снижение пошлин ЕС на автомобили из США Глава Еврогруппы: пошлины США — ненужное испытание для экономики Европы Автоконцерны рассматривают перенос производства из-за пошлин Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддержит снижение пошлин Евросоюза на импорт автомобилей из США. Это заявление стало ответом на предложение Вашингтона отказаться от угрозы введения пошлин на европейские автомобили в обмен на уступки. "Если мы хотим договориться о тарифах, например, на автомобили, нам нужна общая европейская позиция и мы все еще работаем над этим", — сказала Меркель. Любой шаг по снижению тарифов на американские автомобили потребует снижения тарифов на транспортные средства, импортируемые из других стран, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, отметила она. Некоторые государства-члены ЕС, включая Францию, выступают против столь масштабной глобальной сделки по автомобилям. Однако нет никакой другой юридически возможной уступки, которую может предложить блок, чтобы успокоить Трампа, заявил один из чиновников Bloomberg. Даже если у Юнкера не будет мандата, чтобы сделать обязывающее предложение Трампу, он будет рассматривать этот вариант, поскольку это решение, которое исполнительный орган ЕС считает реалистичным, сказал чиновник.