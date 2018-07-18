США могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа

По данным агентства, американская администрация полна решимости применять протекционистские меры в связи с зарубежными поставками урана в США, чтобы защитить таких национальных производителей, как Energy Fuels и Ur-Energy. В январе эти компании направили жалобу в министерство торговли с просьбой разобраться в данном вопросе по факту нарушения 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано «интересами национальной безопасности».

Как поясняет Блумберг, ранее администрация Трампа мотивировала именно этим законодательным актом решение о вводе пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза и ряда других стран.