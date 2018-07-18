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США могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа
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США могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа 

BFM.RU 1 час назад
Администрация президента Дональда Трампа планирует провести расследование для установления фактов прямого ущерба, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США. Как сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг, итогом расследования может стать введение пошлин на импорт урана в Соединенные Штаты, передает ТАСС.
По данным агентства, американская администрация полна решимости применять протекционистские меры в связи с зарубежными поставками урана в США, чтобы защитить таких национальных производителей, как Energy Fuels и Ur-Energy. В январе эти компании направили жалобу в министерство торговли с просьбой разобраться в данном вопросе по факту нарушения 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано «интересами национальной безопасности».
Как поясняет Блумберг, ранее администрация Трампа мотивировала именно этим законодательным актом решение о вводе пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза и ряда других стран.
В июне министр торговли США Уилбур Росс, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, подтвердил, что администрация рассматривает возможность применения протекционистских мер в связи с зарубежными поставками урана в Соединенные Штаты. Один из членов комитета — Майкл Энзи (республиканец, сенатор от штата Вайоминг) — обратил внимание главы Минторга на то, что доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляет в настоящее время лишь 7%. Сенатор выразил тревогу слишком большой зависимостью страны от поставок урана из таких государств, как Россия, Казахстан и Канада.
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