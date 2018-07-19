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Биржи Европы в основном снижаются в ожидании новостей о введении США пошлин на автомобили
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Биржи Европы в основном снижаются в ожидании новостей о введении США пошлин на автомобили 

Прайм 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в четверг демонстрируют преимущественно отрицательную динамику, инвесторы ожидают сообщений о возможном введении США пошлин на автомобили, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 7685 пунктов, французский CAC 40 — снижался на 0,46%, до 5422,45 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,34%, до 12722,59 пункта.
В июне президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. В министерстве торговли США позднее в четверг пройдут слушания, на которых будет рассмотрен вопрос введения пошлин для автомобильного сектора.
Кроме того, инвесторы ожидают встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе, 25 июля. Ранее в четверг еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что задача визита Юнкера в США заключается в том, чтобы снизить уровень эскалации в сфере торговли и предотвратить ухудшение ситуации. Она также подтвердила намерение ЕС вести диалог с США и искать приемлемые решения, подчеркнув, что планируемые США меры в автомобильном секторе будут «катастрофичными», и призвав Вашингтон совместно работать над реформой ВТО.
Трейдеры также реагируют на публикацию отчетностей европейских компаний. В частности, после обнародования своих финансовых и производственных результатов акции международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever растут на 2,24%, британской горнодобывающей Anglo American — снижаются на 1,87%, шведского автоконцерна Volvo — опускаются на 0,85%.
При этом инвесторы сохраняют оптимизм относительно результатов за второй квартал. «Доходы по всему миру все еще в среднем превышают ожидания», — приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного директора Tavistock Wealth Кристофера Пила (Christopher Peel). По его мнению, помешать росту прибыли может только введение пошлин.
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