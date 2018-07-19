Биржи Европы в основном снижаются в ожидании новостей о введении США пошлин на автомобили

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в четверг демонстрируют преимущественно отрицательную динамику, инвесторы ожидают сообщений о возможном введении США пошлин на автомобили, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 7685 пунктов, французский CAC 40 — снижался на 0,46%, до 5422,45 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,34%, до 12722,59 пункта.

В июне президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза . В министерстве торговли США позднее в четверг пройдут слушания, на которых будет рассмотрен вопрос введения пошлин для автомобильного сектора.

Кроме того, инвесторы ожидают встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе, 25 июля. Ранее в четверг еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что задача визита Юнкера в США заключается в том, чтобы снизить уровень эскалации в сфере торговли и предотвратить ухудшение ситуации. Она также подтвердила намерение ЕС вести диалог с США и искать приемлемые решения, подчеркнув, что планируемые США меры в автомобильном секторе будут «катастрофичными», и призвав Вашингтон совместно работать над реформой ВТО

Трейдеры также реагируют на публикацию отчетностей европейских компаний. В частности, после обнародования своих финансовых и производственных результатов акции международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever растут на 2,24%, британской горнодобывающей Anglo American — снижаются на 1,87%, шведского автоконцерна Volvo — опускаются на 0,85%.