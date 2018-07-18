Сборная России по дзюдо завоевала бронзовые награды первого смешанного командного ЧЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо победила команду Азербайджана со счетом 4:0 в матче за бронзовые награды первого смешанного командного чемпионата Европы, которых проходит в Екатеринбурге.
В составе российской сборной в Екатеринбурге выступали Денис Ярцев и Муса Могушков (оба — 73 кг), Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — 57 кг), Алена Прокопенко и Таисия Киреева (обе — 70 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе — свыше 70 кг), Иван Воробьев и Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
В первом в истории смешанном командном чемпионате Европы участвовали 21 сборная. В финале турнира встретятся команды Германии и Нидерландов. Международный олимпийски комитет (МОК) в 2017 году включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.