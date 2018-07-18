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Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге
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Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Российские дзюдоисты не смогли пробиться в финал командного чемпионата Европы в Екатеринбурге, проиграв сборной Германии со счётом 1-4.
В состав сборной России входят Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — 57 кг), Алёна Прокопенко и Таисия Киреева (обе — 70 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе — свыше 70 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (оба — 73 кг), Иван Воробьёв и Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
В противостоянии за бронзу россияне поспорят либо с австрийцами, либо с азерайджанцами.
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