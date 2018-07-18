Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге

В противостоянии за бронзу россияне поспорят либо с австрийцами, либо с азерайджанцами.

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