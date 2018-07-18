Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге 

Российские дзюдоисты не смогли пробиться в финал командного чемпионата Европы в Екатеринбурге, проиграв сборной Германии со счётом 1-4.
В состав сборной России входят Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — 57 кг), Алёна Прокопенко и Таисия Киреева (обе — 70 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе — свыше 70 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (оба — 73 кг), Иван Воробьёв и Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
В противостоянии за бронзу россияне поспорят либо с австрийцами, либо с азерайджанцами.