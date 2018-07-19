Вылет международной авиаэкспедиции на Аляску отложен из-за непогоды

"Пока сидим. Ждем [благоприятной] погоды. Завтра — под большим вопросом", — отметил он.

"Нижний край облачности в Бухте Проведения — 20-30 м, временное окно закрывается. Лететь нельзя, прогноз на сегодня и завтра, как мы видим, не слишком [благоприятный]", — объяснил Иванов. «Даже рейсовые самолеты не могут пролететь, прилетал Ан-26 и не смог сесть», — добавил пилот экспедиции. Как сообщалось ранее, от Бухты Провидения до Нома расстояние около 400 км. Экспедиция надеется преодолеть их за три часа.

В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шесть россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев , научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.

Великобританию, Норвегию, Швецию, Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию , американский штат Аляску, Канаду , Гренландию, Исландию Финляндию . Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок.

Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.