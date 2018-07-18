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Члены международной арктической авиаэкспедиции наметили время вылета на Аляску
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Члены международной арктической авиаэкспедиции наметили время вылета на Аляску 

ТАСС 49 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Члены авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» наметили вылет из Бухты Провидения Чукотского автономного округа в город Ном (штат Аляска) на среду, в 22:30 по всемирному координированному времени (четверг, 01:30 мск). Об этом ТАСС сообщил пилот экспедиции Андрей Иванов.
"Планируем завтра, примерно в 22:30 по единому времени", — уточнил он.
На вопрос, могут ли эти планы поменяться с учетом погоды, Иванов ответил: «Принципиально пока ничего не меняется. Надеемся, что будет окно. Как сообщалось ранее, от Бухты Провидения до Нома расстояние около 400 км. Экспедиция надеется преодолеть их за три часа.
В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.
Маршрут экспедиции
Арктическая экспедиция „Международный кругосветный океанический перелет“ стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один „Борей“ (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
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