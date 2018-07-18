Члены международной арктической авиаэкспедиции наметили время вылета на Аляску

"Планируем завтра, примерно в 22:30 по единому времени", — уточнил он.

На вопрос, могут ли эти планы поменяться с учетом погоды, Иванов ответил: «Принципиально пока ничего не меняется. Надеемся, что будет окно. Как сообщалось ранее, от Бухты Провидения до Нома расстояние около 400 км. Экспедиция надеется преодолеть их за три часа.

В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция „Международный кругосветный океанический перелет“ стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один „Борей“ (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев , научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.