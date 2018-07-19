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В соединении ВДВ под Волгоградом провели массовое десантирование личного состава и техники в рамках батальонного учения
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В соединении ВДВ под Волгоградом провели массовое десантирование личного состава и техники в рамках батальонного учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прыжки с парашютом выполнялись из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на ограниченную площадку приземления в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м.
Более 800 военнослужащих десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, совершили массовое десантирование парашютным способом на полигон Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения батальонного тактического учения.
Десантирование проводилось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на ограниченную площадку приземления в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м.
После приземления десантники провели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.
По замыслу учения, десантно-штурмовое подразделение в тылу условного противника выполняет задачи в условиях активного применения им средств радиоэлектронной борьбы и диверсионных групп.
После высадки десантники провели доразведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.
В ходе тактического учения апробируются новые формы и способы применения десантных подразделений.
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