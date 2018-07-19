В соединении ВДВ под Волгоградом провели массовое десантирование личного состава и техники в рамках батальонного учения

Прыжки с парашютом выполнялись из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на ограниченную площадку приземления в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м.

Более 800 военнослужащих десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области , совершили массовое десантирование парашютным способом на полигон Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения батальонного тактического учения.

Десантирование проводилось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на ограниченную площадку приземления в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м.

После приземления десантники провели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.

По замыслу учения, десантно-штурмовое подразделение в тылу условного противника выполняет задачи в условиях активного применения им средств радиоэлектронной борьбы и диверсионных групп.

После высадки десантники провели доразведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.

В ходе тактического учения апробируются новые формы и способы применения десантных подразделений.