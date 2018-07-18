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Украинский «Антонов» представил проект модернизации своих реактивных самолетов
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Украинский «Антонов» представил проект модернизации своих реактивных самолетов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 17 июля /Синьхуа/ — Украинское госпредприятие «Антонов» на Международном авиасалоне «Фарнборо-2018» /Великобритания/ впервые представило проект Ан-1Х8 NEXT, предусматривающий глубокую модернизацию разработанных им реактивных самолетов. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщила пресс-служба «Антонова».
Проект Ан-1Х8 NEXT затронет ближнемагистральные самолеты Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Модернизацию этих воздушных средств «Антонов» планирует проводить в сотрудничестве с ведущими компаниями мировой авиаиндустрии.
В рамках «Фарнборо-2018» представители «Антонова» уже обсудили перспективы Ан-1Х8 NEXT с предприятиями США, Канады, Франции, Великобритании.
"Антонов" входит в состав госконцерна «Укроборонпром». В настоящее время компания имеет партнеров в 78 странах, в том числе в КНР. В августе прошлого года в «Антонове» заявили о намерении построить как минимум 70 самолетов в течение пяти лет.
Международный авиасалон «Фарнборо-2018» проходит с 16 по 22 июля. —0—
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