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США планируют расследование по импорту урана
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США планируют расследование по импорту урана 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти США планируют начать расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины на его поставки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В сообщении уточняется, что американские производители покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады.
При этом американские производители хотят для себя 25% рынка, сообщает Блумберг. Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе попросили министерство торговли США начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.
Федеральные власти будут решать, угрожает ли урановый импорт национальной безопасности. По словам источника агентства, сроки проведения расследования не обозначены.
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