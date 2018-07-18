США планируют расследование по импорту урана

Казахстана и Канады. В сообщении уточняется, что американские производители покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное импортируется — прежде всего из России

При этом американские производители хотят для себя 25% рынка, сообщает Блумберг. Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе попросили министерство торговли США начать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года.

Федеральные власти будут решать, угрожает ли урановый импорт национальной безопасности. По словам источника агентства, сроки проведения расследования не обозначены.