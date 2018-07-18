Как планировать свой день, если ты трудоголик

Каждый человек хочет состояться в жизни и достичь успеха в той или иной области. Это естественная потребность личности. Однако по-настоящему успешными становятся далеко не все. Это под силу только целеустремленным людям.

Иногда может показаться, что 24 часа в сутки катастрофически не хватает для того, чтобы успеть переделать все дела. Правильно составленный распорядок дня позволит не только четко расставить приоритеты, но и спланировать день так, чтобы осталось свободное время. Что такое лестница? Простое сооружение со ступеньками, облегчающее движение по наклонной крутой плоскости. Правильно! Идти по любому склону гораздо проще, если есть под ногами устойчивая опора, а по краям надежные перила. Такой «лестницей» в тайм-менеджменте и планировании является пирамида Франклина — простой алгоритм великих достижений.

Кстати, Бенджамин Франклин был сыном мыловара, но благодаря самоорганизации и дисциплине преуспел во многих областях: в политике, дипломатии, науке, публицистике. Он является одним из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки , участвовал в создании Декларации независимости и конституции страны. Портрет Франклина помещен на стодолларовую купюру, хотя он никогда не был президентом США.

В 20 лет Франклин разработал для себя систему организации времени, которой пользовался на протяжении всей жизни. Сегодня ее еще называют пирамидой продуктивности. Эта модель является самой популярной в вопросе рационального распоряжения своим временем. Пирамида состоит из нескольких ступеней, каждая из которых характеризует определенную цель. Все вместе они составляют совокупность больших и малых желаний и стремлений человека, которые он хочет реализовать.

От глобального к частному

Весь секрет пирамиды — в умении представить путь к мечте целиком. То есть не только задачи на сегодня, завтра или месяц, а весь маршрут к желаемой цели — от первого до последнего действия.

Выглядит это так:

— Жизненные ценности;

— Глобальная цель;

— Генеральный план;

— Долгосрочный план;

— Краткосрочный план;

— План на день.

Но сейчас мы говорим именно об умении грамотно планировать свой день. В нем обязательно должно быть то, что будет приближать тебя к глобальным и жизненным целям хоть на один шаг. Название этого плана говорит само за себя: здесь указываются действия, которые необходимо выполнить в течение дня. То есть в этом случае краткосрочный план необходимо разбить на мелкие шаги. Каждый шаг должен быть таким, чтобы его можно было выполнить за один день.

Для этого все дела нужно разделить на три группы:

Первостепенные

Сюда относятся дела, которые необходимо сделать обязательно, даже если обстоятельства будут складываться так, что возникнет желание отложить их. Это задачи, которые непосредственно касаются глобальной цели.

Второстепенные

Это действия, которые желательно выполнить сегодня, но если возникнут какие-то препятствия, то их можно отложить на другой день. Их выполнение не влияет на реализацию глобального плана.

Малозначимые

Сюда относятся дела, выполнение которых можно без всякого ущерба отложить на довольно длительный срок — на недели и даже месяцы. Если та или иная цель постоянно откладывается на потом и переносится, стоит пересмотреть ее: возможно, она вообще не нужна и от нее лучше отказаться совсем, отдав предпочтение чему-то более важному.

Главная причина планирования рабочего дня — повышение собственной эффективности. Если ты прислушаешься к собственному организму, то сможешь понять, что какие-то дела тебе даются лучше в одно время, а какие-то — в другое. К примеру, звонки в другие компании тебе удобнее совершать после обеда, так как ты уже проснулась, но еще не успела устать, а монотонная работа быстрее выполняется вечером.

Планирование рабочего дня учитывает не только базовые элементы решения задач, но и личные предпочтения каждого человека. Тайм-менеджмент был сделан не для того, чтобы навязать всем один и тот же шаблон высокоэффективной работы. Ты должна подстраивать свои задачи под особенности своего организма.

Основные ошибки при планировании рабочего дня:

1. Неправильная расстановка приоритетов

Важно помнить, что ты должна расходовать силы исключительно на то, что тебе важно в данный момент времени. Работать на перспективу следует, когда дела можно отложить и грамотно их распланировать.

2. Слишком много времени уделяется мелочам

Ты слышала про закон Парето? Он гласит, что 20% усилий дают 80% результата. То есть когда ты работаешь над чем-то важным, то затрачиваешь 20% усилий и достигаешь 80% результата. Когда ты работаешь над мелочами, то получаешь результат в четыре раза меньше, а тратишь сил в четыре раза больше.

3. Отсутствие времени на личные дела

У каждого человека должна быть личная жизнь и свобода выбора занятия. Если у тебя много дел и ты не находишь один-два часа для того, чтобы заняться своим хобби, то это плохое планирование собственного дня. Планировать рабочее время важно не только потому, что оно позволяет делать больше. Оно дает возможность заниматься без спешки тем делом, которое тебе по душе.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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