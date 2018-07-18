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Было — стало: чем сейчас занимается и как выглядит Натали Неведрова после ухода из тревел-шоу «Орел и решка» и пластики
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Было — стало: чем сейчас занимается и как выглядит Натали Неведрова после ухода из тревел-шоу «Орел и решка» и пластики 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Чем сейчас живет 29-летняя Натали Неведрова.
В начале года стало известно, что Натали Неведрова через полгода работы в шоу «Орел и решка» приняла решение покинуть телепроект. Причиной стала разлука с 3-летней дочерью Мари-Николь. По словам телеведущей, если бы в плотном графике съемок оставалось время на встречи с дочкой, она бы, разумеется, осталась.
После ухода из шоу Натали сменила имидж, перекрасив волосы. Таким образом Неведрова открыла новую главу своей жизни. Телеведущая стала все чаще выходить в свет с дочкой. При этом с телевидения она не ушла. По словам Неведровой, сейчас у нее готовится проект, о котором зрители узнают уже этой осенью. Также Неведрова ведет собственные мастер-классы и состоит в труппе Gogol School.
В соцсетях Натали активно делится с поклонниками своей жизнью. Например, не так давно Неведрова перенесла ринопластику. Телеведущая заявила, что это была вынужденная мера, потому что у нее был очень кривой нос, а это недопустимо для телеведущей. Обо всех минусах и плюсах Неведрова честно рассказала в Instagram.
А кто твой любимый ведущий тревел-шоу «Орел и решка»?
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Фото:Instagram
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