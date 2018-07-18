На форуме Общественной палаты «Сообщество» в Туле обсудят проблемы экологии в России

ТУЛА , 18 июля. / ТАСС /. Проблемы экологии на территории России станут главной темой пятого в этом году форума гражданских активистов «Сообщество», который открывается в среду в Туле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ.

"Пятый в этом сезоне форум «Сообщество», организованный ОП РФ, пройдет 18-19 июля в городе Тула. Форум Центрального федерального округа будет посвящен теме «Природа и общество: как достичь гармонии», — рассказали в пресс-службе ОП.

Программа форума в Туле

Как напомнили в пресс-службе ОП, в недавнем послании президента Федеральному собранию целый раздел посвящен обеспечению высоких стандартов экологического благополучия. «Президент России Владимир Путин поставил задачу перед правительством РФ до 1 октября 2018 года подготовить национальные приоритетные проекты по сразу нескольким направлениям, в числе которых экология», — добавили в пресс-службе.

При разработке этого нацпроекта, как отметили в пресс-службе ОП, президент предлагает исходить из необходимости обеспечить к 2024 году решение таких вопросов, как эффективное обращение с отходами производства и потребления (включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов), кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, и создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

"Участники форума в Туле будут обсуждать проект доклада на обозначенные темы. Одна из задач форума — проанализировать эффективность мер по обеспечению переработки отходов и представить предложения по обеспечению учета мнения граждан России при строительстве мусороперерабатывающих объектов", — добавили в пресс-службе.

Также в течение двух дней форума в Туле идеями в сфере экологии участники форума будут делиться на многочисленных дискуссионных площадках, мастер-классах и форсайт-сессиях. Кроме того, на форуме будет представлен анализ успешных практик в части охраны окружающей среды. В рамках форума совместно с основными мероприятиями пройдет заседание Координационного совета ОП по вопросам экологической безопасности граждан, где обсудят стратегию экологической безопасности и план ее реализации.

Работа в нулевой день

Накануне открытия форума «Сообщество» члены ОП РФ работают на выездных площадках, проводя общественные проверки, знакомясь с проблемами региона и с тем, как они решаются. В Туле общественники посетят объекты эколого— экономического, жилищного и социального назначения.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев вместе со своим заместителем Александром Точеновым и председателем комиссии по экологии и охране окружающей среды посетили производство компании «Щекиноазот», которое находится в Тульской области . Предприятие занимается производством продуктов промышленной химии, таких как метанола, циклогексана, жидкой углекислоты и аммиака.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетила Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых слепых детей, после чего отправилась с рабочей поездкой в Одоевский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Белевский психоневрологический интернат.

Также первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева посетила строительную площадку тульской набережной и многоквартирный дом, который был отремонтирован в рамках реализации программы капитального ремонта и кредитования специальных счетов.

"Об итогах общественных проверок члены ОП РФ расскажут в первый день работы форума", — заключили в пресс-службе.

О форуме

Уфе, Ханты-Мансийске и Форумы гражданских активистов «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы прошли в Астрахани Томске . В рамках цикла этого года подобные мероприятия пройдут в Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.

ТАСС является федеральным информационным партнером форума.