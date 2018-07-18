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Минфин предложил ужесточить наказание за незаконный оборот табачной продукции
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Минфин предложил ужесточить наказание за незаконный оборот табачной продукции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов предлагает в течение года ужесточить ответственность за незаконный оборот немаркированной табачной продукции, сообщил замглавы Минфина Илья Трунин на «круглом столе» в Совете Федерации, передаёт ТАСС.
По его словам, нужно тщательнее контролировать розничную торговую сеть, более ответственно относиться к маркировке табачных изделий, поскольку в настоящее время ни один из тех инструментов, которые используются при выдаче федеральных специальных марок на алкоголь, не используются в табачной продукции.
«И соответственно, (необходимо. — Прим. ред.) более жёстко контролировать розничную торговую сеть и более жестко наказывать за правонарушения, связанные с незаконным оборотом такой немаркированной подакцизной продукции. Мы считаем, что это необходимо сделать в ближайшие полгода-год», — сказал он.
В вторник председатель Правительства Дмитрий Медведев на встрече с сенаторами поддержал предложение, согласно которому производство и оборот табачных изделий в России могут перевести под контроль Министерства финансов.
Сегодня производство и оборот табака контролируют Минсельхоз, ФНС, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Минпромторг и Минфин.
Также члены Совета Федерации предложили, чтобы 25% от стоимости табачного акциза поступали в бюджеты субъектов РФ.
В марте прошлого года глава бюджетного Комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщал о планах парламентариев приступить к созданию нормативных актов, которые будут регулировать табачный рынок. Речь шла о поправках, связанных с применением Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС) на табачном рынке, которая в настоящее время действует при реализации алкоголя.
В июле 2018 года был принят закон, в соответствии с которым пачки сигарет дополнительно промаркируют для защиты от контрафакта. Документ вступит в силу с марта следующего года.
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