Контролировать оборот табака в России будет только Минфин 

Производство и оборот табачных изделий в России могут перевести под контроль Министерства финансов. Как стало известно «Парламентской газете», такую идею на встрече с сенаторами одобрил председатель Правительства Дмитрий Медведев.
Сейчас контролем над производством и оборотом табачных изделий занимается семь ведомств — Минсельхоз, Минздрав, ФНС, Роспотребнадзор, МВД, Минфин и Минпромторг. «Дмитрий Анатольевич (Медведев — прим. ПГ) заявил, что готов поддержать нас в том, чтобы передать это в ведение только Минфина», — рассказал «Парламентской газете» глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. «Это поможет избежать ситуации, когда у семи нянек дитя без глазу — будет создан единый центр ответственности», — пояснил сенатор.
Кроме того, сенаторы предложили, чтобы 25% от стоимости табачного акциза поступали в бюджеты регионов. «Это мощный стимул для субъектов, это мобилизует административный ресурс, чтобы побороть контрафакт на местах. Премьер-министр поддержал и это наше предложение», — сообщил Сергей Рябухин.
В марте 2017 года сенатор сообщал о планах парламентариев приступить к созданию нормативных актов, регулирующих табачный рынок. Речь тогда шла о поправках, связанных с применением на табачном рынке Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС), которая сейчас действует при реализации алкогольной продукции. В июле 2018 года был принят закон, согласно которому, сигаретные пачки дополнительно промаркируют в целях защиты от контрафакта. Документ вступит в силу с 1 марта 2019 года.