Контролировать оборот табака в России будет только Минфин

Кроме того, сенаторы предложили, чтобы 25% от стоимости табачного акциза поступали в бюджеты регионов. «Это мощный стимул для субъектов, это мобилизует административный ресурс, чтобы побороть контрафакт на местах. Премьер-министр поддержал и это наше предложение», — сообщил Сергей Рябухин.

В марте 2017 года сенатор сообщал о планах парламентариев приступить к созданию нормативных актов, регулирующих табачный рынок. Речь тогда шла о поправках, связанных с применением на табачном рынке Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС), которая сейчас действует при реализации алкогольной продукции. В июле 2018 года был принят закон, согласно которому, сигаретные пачки дополнительно промаркируют в целях защиты от контрафакта. Документ вступит в силу с 1 марта 2019 года.